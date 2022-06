Information nutritionnelle clairement visible et facile à comprendre pour aider les consommateurs à faire des choix plus sains

OTTAWA, ON, le 30 juin 2022 /CNW/ - L'équipe de Cœur + AVC était heureuse de se joindre, aujourd'hui, au ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, lors de l'annonce de l'adoption d'une réglementation sur l'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages au pays. La nouvelle étiquette obligatoire sera apposée sur les aliments et les boissons à teneur élevée en sodium, en sucre ou en gras saturés. Elle aidera les consommateurs à faire des choix plus sains, et ce, plus facilement. Cette politique est essentielle, car la population continue de consommer d'importantes quantités d'aliments ultra‑transformés qui apportent un excès de sodium, de sucre et de gras saturés à leur alimentation, et qui augmentent leur risque de développer une maladie chronique.

« Près de la moitié de l'apport calorique quotidien de nos concitoyens provient d'aliments ultratransformés, et cette proportion est encore plus élevée chez les enfants et les jeunes, qui en sont malheureusement les principaux consommateurs, affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Des symboles clairement visibles et faciles à comprendre sur le devant de ces produits aideront les consommateurs à repérer rapidement les aliments ayant une teneur élevée en sodium, en sucre ou en gras saturés. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui éprouvent de la difficulté à lire le tableau de la valeur nutritive situé à l'arrière des emballages alimentaires. Il peut s'agir de personnes âgées, de personnes peu alphabétisées, de personnes ayant une mauvaise vision et de personnes qui ne parlent pas français, ni anglais. »

Nous nous joignons ainsi à d'autres pays, comme le Chili et le Mexique, qui ont adopté un étiquetage similaire. Une étude réalisée au Chili a permis d'observer une diminution de 25 % des achats de boissons sucrées 18 mois après la mise en place des étiquettes nutritionnelles sur le devant des emballages. De plus, 37 % des Chiliens étaient d'avis que les étiquettes les avaient encouragés à faire des choix différents en matière d'alimentation. En plus d'encourager les consommateurs à faire des choix sains, on s'attend également à ce que ces étiquettes incitent les entreprises à développer des produits plus sains et à revoir la formule de leurs aliments existants pour éviter de devoir y apposer cette étiquette.

Outre l'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages, Cœur + AVC salue également les mesures prises par le gouvernement fédéral à l'égard de la stratégie en matière de saine alimentation, y compris le nouveau Guide alimentaire canadien et l'interdiction des gras trans dans tous les aliments vendus au pays. Les autres éléments de la stratégie, notamment les restrictions sur la publicité d'aliments et de boissons ayant une teneur élevée en sodium, en sucre et en gras saturés destinée aux enfants, aideront davantage les citoyens et leur famille. En fait, 90 % des publicités d'aliments et de boissons ayant une grande influence et qui sont vues par des enfants à la télévision ou sur Internet concernent des aliments ultra‑transformés.

« L'alimentation a une incidence sur les maladies chroniques dont souffrent des millions de personnes au pays, y compris les maladies du cœur et l'AVC, déclare Doug Roth. Des politiques strictes, comme celles de la stratégie en matière de saine alimentation, modifient notre environnement alimentaire et permettent de faire des choix plus sains, plus facilement. »

Les autres éléments de cette approche à volets multiples visant à aider les citoyens à manger plus sainement comprennent notamment : des mesures pour s'assurer que des aliments nutritifs et de l'eau potable sont offerts et accessibles dans toutes les communautés; la promotion des compétences culinaires et des connaissances nutritionnelles; ainsi qu'un programme national de saine alimentation dans les écoles.

Faits saillants :

Un aliment qui procure 15 % ou plus de l'apport quotidien recommandé en sodium, en sucre ou en gras saturés devra porter la nouvelle étiquette nutritionnelle sur le devant de son emballage.

Les aliments frais, comme les légumes, les fruits, la viande, le poisson et certains produits laitiers ne seront pas visés par cette nouvelle étiquette.



En ce qui concerne les plats principaux dont la taille d'une portion est supérieure à 200 g, le seuil sera de 30 % ou plus de l'apport quotidien recommandé en sodium, en sucre ou en gras saturés.



En ce qui concerne les aliments consommés en petites quantités (moins de 30g), comme les confitures, le seuil sera de 10 % ou plus de l'apport quotidien recommandé en sodium, en sucre ou en gras saturés

L'étiquette est le résultat de nombreuses années de consultation avec la population, des experts et des groupes comme Cœur + AVC. Une ébauche de l'étiquette nutritionnelle sur le devant des emballages a été présentée dans la Gazette du Canada , Partie I, en février 2018.

