Nouvelle initiative « Chefs de file » - Soutenir la vitalité des collectivités régionales en offrant du conseil d'affaires spécialisé aux PME

QUÉBEC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Inno-centre (IC) et l'Association des directions du développement économique local du Québec (ADDELQ) sont heureux d'annoncer l'octroi d'une contribution financière de près de deux millions de dollars (1 884 000 $) du gouvernement du Québec pour la création de l'initiative Chefs de file, un projet destiné à soutenir les PME ayant un impact significatif sur la vitalité des collectivités dans lesquelles elles sont établies.

L'approche fédératrice unique mise en œuvre par le gouvernement du Québec, la Fédération québécoises des municipalités (FQM), l'ADDELQ et ses membres, ainsi qu'IC, permettra d'offrir de l'accompagnement d'affaires spécialisé ponctuel, en complémentarité des services de développement économique local des MRC, dans le but d'aider les entreprises admissibles à consolider ou déployer leurs activités.

« Ce type d'alliance est une première au Québec et au Canada », mentionne Claude Martel, président et chef de la direction d'IC. « Nous sommes très fiers de l'aboutissement de ce projet qui vise à compléter l'offre de service des MRC en mettant à profit l'expertise de nos 125 conseillers et conseillères chevronné.e.s pour soutenir le dynamisme économique local de toutes les régions du Québec. De se voir confier ce mandat par nos partenaires témoigne de leur grande confiance à l'égard d'IC », ajoute-il.

Lancé le 7 février, Chefs de file prévoit offrir de l'accompagnement d'affaires à 125 entrepreneurs et entrepreneures, basé.e.s dans des municipalités locales de moins de 55 000 habitants, d'ici le 31 mars 2025, moyennant 80 heures d'accompagnement chacun sur quatre mois consécutifs, et ce, à un tarif abordable et accessible pour les entreprises.

« Une telle initiative permet d'optimiser les ressources disponibles sur le terrain tout en donnant des outils supplémentaires à nos membres, les services de développement économique des MRC. Ce projet confirme également que le succès économique et la vitalité des régions et de leurs collectivités est une priorité au Québec », précise Bernard Paré, président de l'ADDELQ.

À propos d'Inno-centre

Depuis plus de 35 ans, Inno-centre veille à l'accroissement de la performance d'affaires des PME, à différents stades de leur développement, en offrant des services-conseils dans des champs d'expertises variés. Grâce à une équipe de plus de 125 conseiller.ère.s chevronné.e.s ainsi qu'une place d'affaires à Québec et une à Montréal, Inno-centre est en mesure d'intervenir chaque année auprès de plus de 600 entreprises issues des grands secteurs de l'économie québécoise et canadienne. Partenaire de choix de l'ensemble des écosystèmes d'affaires régionaux et provinciaux, Inno-centre vise à créer de la valeur pour les entreprises qu'il accompagne et à renforcer le tissu économique en harmonie avec les nouveaux impératifs du développement durable.

À propos de l'ADDELQ

L'Association des directions du développement économique local du Québec (ADDELQ) regroupe les directions en développement économique local qui exercent leur compétence au sein des MRC ou de leur organisme délégataire. Elle a pour mission de représenter et d'accompagner ses membres dans la réalisation de leur mandat.

