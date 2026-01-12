Nouvelle identité visuelle du Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le Conseil interculturel de Montréal dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité visuelle. Plus moderne, plus accessible et adaptée à plusieurs environnements numériques, cette nouvelle image vise à faire peau neuve après 23 années d'existence.

Conçue par la designer graphique Isadora-Ayesha Lima, notre nouvelle image vise à mieux refléter le CIM actuel, tout en reconnaissant le chemin parcouru depuis 2003.

Cette évolution marque une étape importante de notre parcours. Elle reflète le travail de réflexion que nous avons mené afin de mieux incarner notre mission, nos valeurs et notre engagement en faveur d'un Montréal plus juste, inclusif et interculturel. À compter du mardi 13 janvier 2026, cette nouvelle identité sera adoptée sur l'ensemble de nos plateformes et dans toutes nos communications.

Ce changement visuel ne transforme pas ce que nous sommes, mais il vient renforcer la façon dont nous l'incarnons et le partageons.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

