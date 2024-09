Nouvelle grève dans trois hôtels québécois

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Plus de 400 travailleuses et travailleurs de l'hôtel Bonaventure à Montréal, de l'hôtel PUR à Québec et du Delta à Sherbrooke sont en grève pour accentuer la pression afin de faire avancer les négociations.

Ce nouveau débrayage s'ajoute aux nombreuses journées de grève intervenues depuis juillet dernier dans le cadre de la 11e ronde de négociation coordonnée de l'hôtellerie CSN qui regroupe cette année 30 hôtels québécois et plus de 3500 travailleuses et travailleurs. Le mouvement de mobilisation dans l'hôtellerie continue de prendre de l'ampleur alors que les hôteliers refusent toujours de partager les profits avec leurs travailleuses et leurs travailleurs. D'autres journées de grève sont à prévoir - y compris de nouvelles journées de grève nationale - dans le secteur si des avancées ne se constatent pas rapidement aux tables de négociation.

« Avec la saison des événements d'affaires et des banquets qui débutent dans les hôtels, le rapport de force reste au rendez-vous. Il y a une seule manière de mettre fin à l'impasse et c'est que les hôteliers comprennent enfin qu'il va falloir partager les profits. La mobilisation nous a permis d'avancer sur plusieurs de nos demandes communes. Ce qui bloque à l'heure qu'il est, c'est le salaire. Ça va en prendre plus sur la table pour aboutir à des ententes », explique Michel Valiquette, responsable du secteur de l'hôtellerie et trésorier de la Fédération du commerce (FC-CSN).

À propos du secteur de l'hôtellerie de la CSN

La 11e ronde de négociation coordonnée regroupe plus de 3 500 travailleuses et travailleurs, issus de 30 syndicats de l'hôtellerie des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Grand Montréal. Ces syndicats portent une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

