Les professionnels à Calgary, à Toronto et à Ottawa sont les plus susceptibles d'étaler leurs heures de travail jusqu'à la fin de semaine

TORONTO, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Une nouvelle étude de la firme internationale de recrutement de personnel Robert Half montre que les employés travaillent sans relâche lorsqu'ils sont à la maison. Plus de la moitié (55 %) des professionnels qui ont fait la transition vers le travail à domicile (ou télétravail) en raison de la pandémie ont déclaré travailler la fin de semaine. En outre, un tiers (34 %) des employés en télétravail ont déclaré travailler régulièrement plus de huit heures par jour.

Selon l'étude, les habitudes de télétravail varient d'une région à l'autre. Parmi les cinq villes canadiennes visées par le sondage, celles qui affichent les pourcentages les plus élevés d'employés à distance travaillant les fins de semaine sont les suivantes :

1. Calgary (65 %)

2. Toronto (60 %)

3. Ottawa (56 %)

« Même si travailler de la maison présente des avantages importants - notamment une plus grande souplesse et des gains de temps, puisqu'on passe moins de temps à se déplacer - le télétravail peut aussi mener à des heures de travail plus longues », a déclaré David King, président de district principal de Robert Half au Canada. « Les charges de travail ont augmenté pour de nombreux professionnels pendant la pandémie, ce qui rend la déconnexion plus difficile à la maison. Il est essentiel que les employeurs encouragent leurs équipes à prendre des pauses régulièrement, à penser à eux et à faire de leur bien-être une priorité. »

Soutenir la conciliation travail et vie personnelle après la pandémie

Dans le cadre d'un autre sondage, on a demandé à des gestionnaires des ressources humaines quel type d'arrangements, relativement aux horaires, leur entreprise offrira probablement pour soutenir la conciliation travail et vie personnelle une fois la crise liée à la COVID-19 terminée :*

Horaire flexible 52 % Semaines de travail comprimées 45 % Arrangements permanents de temps partiel 41 % Partage d'emploi 40 %

* Les réponses multiples étaient acceptées.

« Le récent virage vers de nouveaux modèles de travail a sensibilisé les gestionnaires à l'importance de la conciliation travail et vie personnelle », a ajouté M. King. « Par conséquent, de nombreuses entreprises continueront d'offrir des programmes et des avantages mis en place durant la pandémie de COVID-19, comme des horaires flexibles et une plus grande autonomie, pour de nombreuses années à venir. »

Pour découvrir d'autres façons de favoriser le bien-être des employés, consultez le blogue de Robert Half.

À propos de l'étude

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par une firme de sondage indépendante du 7 juillet au 9 août 2020. Ceux-ci sont fondés sur les réponses de 500 travailleurs âgés de 18 ans ou plus travaillant normalement dans des bureaux au Canada et de plus de 180 gestionnaires des ressources humaines travaillant dans des entreprises canadiennes qui comptent 20 employés ou plus.

À propos de Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux de recrutement dans le monde et offre des services d'embauche et de recherche d'emploi à l'adresse roberthalf.ca. Pour d'autres conseils de carrière et de gestion, consultez le blogue de Robert Half à l'adresse roberthalf.ca/blog.

SOURCE Robert Half Canada

Renseignements: Allison Morris-Rosnak, 647 956-6221, [email protected]

Liens connexes

http://www.rhii.com