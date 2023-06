Nouvelle étude de la Chambre : miser sur les attraits du centre-ville et la flexibilité pour ramener les travailleurs au bureau

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui une nouvelle étude intitulée Organisation du travail au centre-ville - Approches et incitatifs pour optimiser l'organisation du travail au profit de la productivité des entreprises dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville », soutenue par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Les données présentées dans cette étude proposent un état des lieux détaillé du retour au bureau au centre-ville. Elles permettent notamment de dresser un portrait des travailleurs qui démontrent encore des réticences à revenir en présentiel et offrent des solutions concrètes aux employeurs pour favoriser et accélérer le retour au bureau.

« L'étude que nous dévoilons aujourd'hui illustre une réalité incontournable : le modèle d'organisation hybride du travail fait désormais partie du nouvel équilibre, et un retour au statu quo prépandémique n'est pas une option. En effet, 94 % des travailleurs du centre-ville se rendent actuellement sur leur lieu de travail au moins une fois par semaine. Cette trajectoire positive s'inscrit dans la continuité de ce que nous observons depuis deux ans. Il reste cependant un équilibre à trouver entre la situation actuelle et les besoins des entreprises. 71 % d'entre elles comptent d'ailleurs adopter une politique hybride avec présence obligatoire au bureau. La recherche de cet équilibre optimal sera le grand enjeu de l'organisation du travail des mois à venir », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nos résultats confirment certains avantages du travail en présentiel sur la productivité et la satisfaction des travailleurs. La majorité (86 %) des employés qui vont au bureau de 4 à 5 jours par semaine se déclarent satisfaits. Parmi eux, 89 % estiment que travailler en personne améliore leur productivité, 84 % insistent sur les avantages en matière de socialisation et 83 % évoquent le développement de leur réseau professionnel. Ce sont des résultats clairs, qui aideront les entreprises dans leur argumentaire pour ramener leurs employés au bureau », a ajouté Michel Leblanc.

« Notre étude montre que 68 % des employés du centre-ville souhaitent être présents au bureau chaque semaine. Les 32 % restants, plus réticents au retour, sont majoritairement de jeunes professionnels qui ont des enfants et qui habitent hors du Grand Montréal. Ces données inédites précisent l'intérêt des incitatifs mis en place par les entreprises. La flexibilité des horaires, qui permet de concilier les besoins des travailleurs et ceux de l'entreprise, est une des clés principales pour atteindre nos objectifs. C'est une mesure simple, de bon sens, qui peut permettre un retour satisfaisant pour tout le monde », a poursuivi Michel Leblanc.

« Les efforts de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain portent fruit. On sent l'engouement des travailleurs pour le retour au centre-ville. Les différents projets annoncés depuis les deux dernières années ont redynamisé le cœur de Montréal, et les gens ont le goût de le redécouvrir », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Pour convaincre les travailleurs, les entreprises doivent aussi s'appuyer sur les avantages distinctifs du centre-ville de Montréal. Notre étude montre que l'accessibilité en transport collectif ainsi que l'offre commerciale, culturelle et gastronomique sont des facteurs particulièrement importants pour les catégories plus réticentes au retour, comme les personnes résidant en dehors de l'île et les travailleurs de 18 à 34 ans. Nous avons la chance d'avoir tous ces atouts autour de nous, utilisons-les et profitons-en pour créer un cercle vertueux où la vitalité du centre-ville et son achalandage se renforcent mutuellement », a conclu Michel Leblanc.

Pour consulter l'étude dans son intégralité, visitez le site Web de la CCMM.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

