Nouvelle étude de la Chambre : 10 actions pour accélérer la transition verte de notre économie en misant sur les forces concentrées au centre-ville

MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - La Chambre dévoile une étude intitulée Transition du centre-ville de Montréal vers une économie verte, accélérer le virage durable des pratiques d'affaires, des bâtiments, de l'urbanisme et de la mobilité. L'étude a été réalisée avec l'appui de KPMG. Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville », grâce au soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

L'étude propose 10 recommandations visant à faire du centre-ville de Montréal un lieu d'accélération de la transition verte de la métropole et du Québec.

« La Chambre s'investit pour la relance du centre-ville depuis près de trois ans. Nous avons mené plusieurs projets de front pour identifier les enjeux, favoriser le retour des travailleurs et soutenir sa base commerciale. Depuis le tout début, nous avons constaté un très fort consensus pour que la relance du centre-ville s'inscrive également dans une stratégie d'accélération du virage vert de notre économie. Or, nos analyses démontrent que le centre-ville constitue un lieu privilégié pour réussir cette transition. L'étude identifie des actions prioritaires sur quatre leviers : modifier les pratiques d'affaires, agir sur la mobilité, revoir certaines façons de faire dans le secteur immobilier et ajuster nos plans d'urbanisme. Nous sommes convaincus que nous pouvons y arriver », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Pour que le cœur de la métropole maintienne son rôle vital dans la croissance économique du Québec et son rayonnement à l'international, on doit se montrer audacieux et se tourner davantage vers une économie verte. L'étude de la CCMM offre des pistes qui pourront servir d'inspiration pour nos actions futures concernant la décarbonation de Montréal », a mentionné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Pratiques d'affaires écoresponsables

« Au cœur de la transition verte de notre économie, il y a la transformation des modèles et des pratiques d'affaires des entreprises. Nos sondages indiquent que les changements climatiques sont une préoccupation majeure du milieu des affaires, mais que la transition arrive seulement en quatrième place dans ses priorités. Notre étude met en lumière l'importance de briser les silos pour faciliter la diffusion d'information et l'accompagnement des entreprises. C'est l'engagement que nous avons pris avec BMO Groupe financier en lançant le mouvement économique ConVERTgence, qui vise à accélérer la transition verte des entreprises du Grand Montréal. Face à l'urgence, nous sommes prêts à agir », a ajouté Michel Leblanc.

Mobilité durable

« Avec 39 % des émissions totales, le secteur des transports reste le principal contributeur aux émissions de gaz à effet de serre (GES) à Montréal. Cette proportion a même augmenté de 5 % par rapport au niveau de 1990. Nous devons accélérer sensiblement l'électrification de la mobilité au centre-ville, notamment le transport de marchandises. Il faut aussi s'inspirer des meilleures pratiques qui existent ailleurs, avec la mise en place d'artères à faible émission pour améliorer la qualité de l'air du centre-ville. Le défi est grand, à nous d'être à la hauteur », a poursuivi Michel Leblanc.

Immobilier durable

« Il y a un besoin de renouveau dans le parc immobilier du centre-ville de Montréal. De nombreux immeubles de classes B et C nécessitent des travaux majeurs pour se conformer aux cibles fixées en matière de carboneutralité des bâtiments. Cependant, l'enjeu central de la rénovation durable reste le financement. Les différents ordres de gouvernement doivent en faire plus, en accompagnant les propriétaires privés dans ces démarches et en offrant des incitatifs financiers et des processus administratifs accélérés », a spécifié Michel Leblanc.

Urbanisme durable

« Dans la lignée des réflexions qui entourent le Plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal, nous recommandons que l'impact des nouveaux projets immobiliers sur la performance écologique du centre-ville soit pris en compte en favorisant les principes de densification intelligente dans les aires TOD et la mixité des usages. Nous pensons aussi qu'il faut miser sur le redéveloppement de secteurs en friche comme Bridge-Bonaventure. Ces zones, où tout est à faire, représentent une occasion historique pour mettre en place des pratiques écoresponsables dès les premiers moments de la réalisation du projet. Leur vision et leur succès doivent être une inspiration pour la transition verte des pratiques d'urbanisme du centre-ville et de la métropole », a précisé Michel Leblanc.

« Les constats de notre étude sont clairs quant à la nécessité d'activer des leviers économiques pour accélérer la transition verte. Cela passe notamment par un appui renforcé aux entreprises, qui manquent encore de visibilité sur les ressources à leur disposition. Dès les prochaines semaines, dans le cadre de notre initiative ConVERTgence, nous commencerons à mettre à la disposition du milieu des outils, de la formation et des contenus. Nous voulons informer, engager, outiller et surtout inspirer les entreprises pour qu'elles se lancent dans cette démarche nécessaire. Face à l'urgence, nous voulons agir vite et efficacement pour faire une différence concrète », a conclu Michel Leblanc.

Pour consulter notre étude, visitez le site Web de la Chambre.

Pour en savoir plus sur le mouvement économique ConVERTgence de la Chambre et BMO, rendez-vous sur la page Web dédiée.

Recommandations :

Mobiliser les entreprises dans une démarche d'accélération de la transition verte et bonifier l'accompagnement offert pour augmenter l'adoption de pratiques d'affaires durables Créer un centre d'innovation spécialisé en technologies propres pour tirer profit de l'offre existante et faciliter sa commercialisation Optimiser et accélérer l'électrification du transport de marchandises au centre-ville Développer un plan de gestion des déplacements au centre-ville avec des « artères à faible émission » pour limiter l'accès des véhicules motorisés à essence Optimiser l'utilisation des espaces de stationnement publics et privés et relocaliser les espaces de stationnement situés en bordure de rue Accompagner les propriétaires immobiliers dans la rénovation durable des bâtiments pour atteindre la cible fixée de carboneutralité en 2040 Offrir des incitatifs financiers et des allégements pour favoriser la décarbonation des bâtiments, en s'assurant d'obtenir la contribution des gouvernements provincial et fédéral Favoriser l'utilisation et le développement de réseaux urbains de chaleur et de froid Appliquer les principes d'aménagement de la densification intelligente* pour favoriser le développement de quartiers complets, en tenant compte de l'impact des nouveaux projets immobiliers sur la performance écologique du centre-ville Centraliser et prioriser les efforts de renaturation au centre-ville et veiller à leur valorisation pour favoriser l'adaptation aux changements climatiques et la résilience urbaine

À propos de l'étude

L'étude Transition du centre-ville de Montréal vers une économie verte : accélérer le virage durable des pratiques d'affaires, des bâtiments, de l'urbanisme et de la mobilité, pilotée par la Chambre, avec l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, documente les actions prioritaires à mener pour allier développement économique et transition écologique dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville ». Elle a été réalisée avec KPMG au Québec.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

