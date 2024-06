MONTRÉAL, le 28 juin 2024 /CNW/ - Un pas en avant a été franchi vers la mise en œuvre à grande échelle de la technologie ELYSISTM. Rio Tinto s'est vu émettre la première licence pour une aluminerie de démonstration de 100 kiloampères (kA) avec 10 cuves, qui sera construite sur son site d'Arvida, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. Cet investissement majeur met en évidence le potentiel d'expansion de la technologie d'aluminium à anode inerte. Cette technologie élimine tous les gaz à effet de serre (GES) directs du processus traditionnel en produisant de l'oxygène.

L'octroi d'une première licence de production d'aluminium s'appuie sur les succès des essais menés au Centre de recherche et de développement industriel du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parallèlement, ELYSIS a débuté la mise en service de ses cellules prototypes industrielles (450 kA) à la fin d'une série de cuves en place à l'aluminerie d'Alma de Rio Tinto. Le démarrage de ce procédé est prévu au cours de l'année 2024.

Vers une commercialisation complète

Cette première licence pour la technologie de production d'aluminium permettra à ELYSIS de développer à grande échelle sa démonstration technologique, représentant une première étape importante du processus de commercialisation. Pour ce faire, ELYSIS a élargi son équipe, qui compte désormais 200 employés. En 2022 et 2023, ELYSIS a embauché 80 employés, dont 70 nouveaux talents situés au Québec.

Le progrès de la coentreprise se reflète également dans l'augmentation des investissements dans ELYSIS, maintenant établis à 650 millions de dollars canadiens. Le passage à environ 65 % de financement privé et à 35 % de financement public reflète la confiance des investisseurs dans le succès de la technologie.

Dans le cadre du développement de nouveaux équipements clés pour l'exploitation de la technologie d'aluminium à anode inerte, ELYSIS a conclu une série de partenariats à long terme avec des fournisseurs au Québec. Ces partenariats sont essentiels au déploiement de la technologie ELYSISTM.

La technologie en bref

La technologie ELYSIS TM vient répondre à la tendance mondiale vers la fabrication de produits à plus faible empreinte carbone , des téléphones intelligents aux automobiles en passant par les avions et les matériaux de construction.

vient vers la fabrication de , des téléphones intelligents aux automobiles en passant par les avions et les matériaux de construction. Le nouveau procédé permettra de réduire les coûts d'opération des alumineries tout en augmentant leur capacité de production . Il pourra être utilisé tant dans les nouvelles alumineries que dans les installations existantes .

des alumineries tout en . Il pourra être . Uniquement à l'échelle du Canada , la technologie ELYSIS TM a le potentiel de réduire les émissions de GES de 7 millions de tonnes , soit l'équivalent de retirer 1,8 million de voitures de nos routes.

, la technologie ELYSIS a le potentiel de , soit l'équivalent de retirer 1,8 million de voitures de nos routes. ELYSIS concédera également une licence pour la technologie d'électrode de nouvelle génération, avec des anodes inertes qui durent plus de 30 fois plus longtemps que les anodes traditionnelles à base de carbone.

ELYSIS est un partenariat de classe mondiale historique entre deux pionniers majeurs de l'industrie de l'aluminium, Alcoa et Rio Tinto, développant une nouvelle technologie révolutionnaire, connue sous le nom d'anode inerte.

La technologie ELYSIS™ permettra de fabriquer des produits couramment utilisés tout en réduisant l'impact environnemental émanant du procédé de fabrication, transformant ainsi l'industrie de l'aluminium et réduisant considérablement son empreinte carbone.

ELYSIS collabore étroitement avec le centre technique d'Alcoa, où la technologie de production d'aluminium zéro carbone a été développée, ainsi qu'avec l'équipe de conception technologique de Rio Tinto en France et au Québec.

Le centre technique d'Alcoa accompagne ELYSIS dans la fabrication de matériaux exclusifs pour les nouvelles anodes et cathodes essentielles au processus ELYSISTM. L'équipe technologique de Rio Tinto, répartie en France et au Québec, crée des plans d'échelle commerciale pour la technologie ELYSISTM.

Citations

-- « Développer une technologie aussi révolutionnaire pour l'industrie de l'aluminium n'est pas de tout repos. Il faut y consacrer du temps, et il faut s'adapter continuellement aux défis de la mise au point d'un processus et d'une technologie entièrement nouveaux. La réalisation de cette nouvelle étape marque un tournant important dans l'avancement de la technologie ELYSISTM, démontrant le passage d'un rêve à une force de transformation pour l'industrie de l'aluminium. En accordant une première licence de technologie d'anode inerte à Rio Tinto, ELYSIS se rapproche de sa mise à l'échelle complète de la technologie. »

- Vincent Christ, président-directeur général d'ELYSIS

-- « Cet investissement réaffirmera la position de chef de file de Rio Tinto dans l'industrie de la production responsable d'aluminium à faible teneur en carbone en Amérique du Nord grâce à nos fonderies hydroélectriques et à notre capacité de recyclage. La prochaine étape de notre stratégie de décarbonisation et de croissance de nos activités canadiennes de production d'aluminium est de déployer la technologie de fusion sans carbone ELYSISTM avant les autres acteurs de l'industrie. Avec cet investissement, Rio Tinto pourra livrer de l'aluminium de première fusion encore plus faible en carbone à ses clients et développer son expertise dans l'installation et l'exploitation de cette nouvelle technologie, tandis que la coentreprise ELYSISTM poursuivra ses travaux de recherche et de développement pour déployer son plein potentiel. »

- Jérôme Pécresse, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium

-- « Depuis l'invention du procédé de fusion de l'aluminium en 1886, encore utilisé à ce jour, Alcoa a créé maintes technologies transformationnelles pour l'avancement de notre industrie. Nous sommes fiers de contribuer à la progression de la technologie développée initialement dans notre centre technique vers sa prochaine phase au sein du partenariat ELYSIS. L'aluminium joue un rôle crucial dans la transition énergétique mondiale et les efforts de décarbonation. Avec la technologie ELYSISTM, la fusion de ce métal remarquable peut également se faire sans émissions directes de carbone. »

- William F. (Bill) Oplinger, président-directeur général d'Alcoa Corporation

À propos d'ELYSIS

ELYSIS est une entreprise technologique issue d'un partenariat unique entre deux leaders mondiaux de l'industrie de l'aluminium -- Alcoa et Rio Tinto. Son objectif est de révolutionner la façon de produire de l'aluminium à travers le monde. Notre procédé permet d'éliminer tous les gaz à effet de serre directement reliés à la production d'aluminium, et de produire de l'oxygène. Pour en savoir plus, consultez le site www.elysis.com/fr/.

