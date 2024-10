MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - ELYSIS annonce aujourd'hui le départ à la retraite de M. Vincent Christ, prévu pour la fin de l'année 2024. Ce dernier a dirigé avec succès l'entreprise depuis ses débuts en 2018 et a joué un rôle essentiel dans le processus de mise à l'échelle commerciale de cette technologie révolutionnaire. Le processus de recrutement pour son successeur est bien avancé, et le comité de gestion annoncera bientôt la nomination d'un nouveau PDG.

Au terme de plus de 35 années passées dans l'industrie de l'aluminium, Vincent Christ occupera ses fonctions jusqu'à la fin de l'année avant de prendre sa retraite, pour assurer une transition en douceur avec le nouveau directeur général durant ce moment déterminant pour l'entreprise.

ELYSIS poursuit la mise à l'échelle de sa technologie, avec la mise en service de ses cellules prototypes de taille commerciale (450 kA) à la fin d'une série de cuves en place à l'aluminerie d'Alma de Rio Tinto ELYSIS fera le point sur cette séquence industrielle en 2025.

Conformément au processus de mise à l'échelle de la technologie, ELYSIS continue à mettre en œuvre toutes les étapes nécessaires à sa pleine commercialisation avec une équipe mondiale de plus de 200 employés et le développement de partenariats à long terme avec des fournisseurs locaux.

Citations

-- « Avoir participé à la naissance de cette technologie révolutionnaire a été un immense honneur. ELYSIS représente la clé de la décarbonation de l'industrie de l'aluminium. Je prends ma retraite avec un sentiment d'accomplissement et je serai disponible pour assurer une transition en douceur avec le futur PDG. ».

- Vincent Christ, Président-directeur général, ELYSIS

-- « Je tiens à remercier Vincent pour sa vision et pour avoir dirigé ELYSIS dans le développement de sa technologie de fusion de l'aluminium sans carbone, une percée qui profitera au monde entier. J'ai hâte de poursuivre ce travail novateur avec l'équipe d'ELYSIS alors que nous avançons vers la mise à l'échelle de cette percée technologique. »

- Marie-Christine Dupont, présidente du comité de gestion d'ELYSIS et Chef des services juridiques, Aluminium, Rio Tinto

À propos d'ELYSIS

ELYSIS est une entreprise technologique issue d'un partenariat unique entre deux leaders mondiaux de l'industrie de l'aluminium -- Alcoa et Rio Tinto. Son objectif est de révolutionner la façon de produire de l'aluminium à travers le monde. Notre procédé permet d'éliminer tous les gaz à effet de serre directement reliés à la production d'aluminium, et de produire de l'oxygène. Pour en savoir plus, consultez le site www.elysis.com/fr/.

