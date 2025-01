MONTRÉAL, le 10 janv. 2025 /CNW/ - ELYSIS est heureuse d'annoncer la nomination de François Perras au titre de président-directeur général, à compter du 1er janvier 2025. François Perras succède à Vincent Christ, qui a dirigé l'entreprise depuis sa création en 2018 et a pris sa retraite à la fin de 2024 après 35 ans de carrière dans l'industrie de l'aluminium. Le comité de direction d'ELYSIS, ainsi que les deux grands pionniers de l'industrie de l'aluminium, Alcoa et Rio Tinto, remercient une fois de plus le travail et la détermination de Vincent Christ, qui a dirigé l'entreprise pendant six ans.

Avec la nomination de François Perras au poste de président-directeur général, ELYSIS réaffirme son engagement à stimuler l'innovation et à faire entrer l'industrie mondiale de l'aluminium dans une nouvelle ère. François Perras s'appuiera sur les fondations solides posées par son prédécesseur et dirigera l'entreprise dans la poursuite du développement d'une technologie révolutionnaire pour la production mondiale d'aluminium. ELYSIS a franchi un jalon important en 2024 en émettant la première licence d'utilisation de sa technologie à Rio Tinto pour la construction d'une usine de démonstration qui sera équipée de 10 cuves ELYSISTM opérant à 100 kA à l'aluminerie Arvida au Québec, Canada.

François cumule plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie métallurgique, ayant occupé des postes de direction clés dans des entreprises de premier plan telles qu'ArcelorMittal, Tergeo Critical Minerals et Electra. Son expertise avérée, conjuguée à une vision novatrice et visionnaire, fait de lui un dirigeant idéal pour mener ELYSIS à travers une étape cruciale : la mise à l'échelle de sa technologie, avec la mise en service en milieu d'année 2025 d'une première cuve prototype industrielle (450 kA) à l'extrémité d'une ligne de production existante de l'aluminerie de Rio Tinto, à Alma.

En rejoignant ELYSIS à ce moment décisif, François est déterminé à s'appuyer sur les succès de l'entreprise et à accélérer sa trajectoire vers la mise en marché. Au cours des prochaines semaines, le nouveau président-directeur général prévoit de rencontrer directement les équipes des différents sites, d'écouter leurs idées, de comprendre les défis et de les transformer en opportunités d'amélioration et de croissance.

-- « Je suis extrêmement honoré de me joindre à ELYSIS à un moment aussi décisif de son parcours. Tout au long de ma carrière, j'ai été animé par la passion de faire évoluer des technologies ayant un impact tangible et durable sur les industries et les matériaux. Avec ELYSIS, tous les éléments clés sont réunis pour révolutionner l'industrie de l'aluminium et établir une nouvelle norme en matière de durabilité. Il est désormais de notre responsabilité d'accélérer ce progrès et de concrétiser cette vision transformatrice. »

- François Perras, Président-directeur général, ELYSIS

-- « Vincent a établi un socle solide pour l'avenir d'ELYSIS. Non seulement le potentiel de la technologie a été démontré, mais elle est désormais à un stade clé de son industrialisation. L'expertise technique et commerciale de François, combinée à son engagement reconnu dans le développement de solutions durables, permettra à ELYSIS de soutenir la décarbonation de la production d'aluminium, répondant à la fois à la demande des clients pour de l'aluminium à très faible teneur en carbone et aux objectifs élevés en matière de développement durable. »

- Marie-Christine Dupont, Présidente du comité de direction d'ELYSIS

À propos d'ELYSIS

ELYSIS est une entreprise technologique issue d'un partenariat unique entre deux leaders mondiaux de l'industrie de l'aluminium -- Alcoa et Rio Tinto. Son objectif est de révolutionner la façon de produire de l'aluminium à travers le monde. Notre procédé permet d'éliminer tous les gaz à effet de serre directement reliés à la production d'aluminium, et de produire de l'oxygène. Pour en savoir plus, consultez le site www.elysis.com/fr/.

