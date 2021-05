Nouvelle équipe à la FECQ: La priorité est aux investissements en aide financière aux études

QUÉBEC, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) rappelle que les sommes récemment transférées par le gouvernement fédéral au Québec, dédiées à l'accessibilité financière aux études, doivent être investies dans le programme de prêts et bourses dans les plus brefs délais. C'est ce que font valoir d'une même voix Noémie Veilleux et Samuel Vaillancourt, respectivement présidente sortante et président entrant de la FECQ.

Le premier ministre Justin Trudeau, lors de l'annonce du budget du Canada, a annoncé le transfert de 355 M $ dédiés à bonifier l'Aide financière aux études au Québec. Ces sommes atterrissant dans le fonds consolidé, les associations étudiantes s'impatientent devant l'absence de déclaration formelle de la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann.

« Nous revenons à une problématique vécue il y a un an. Le scénario est le même: le Canada envoie des fonds afin de soutenir les étudiant.es en contexte de crise socioéconomique, et Québec tarde à mettre au clair son plan de match. La ministre McCann doit se prononcer sur ses intentions rapidement », indique Noémie Veilleux, présidente sortante de la FECQ.

DES SOMMES DÛES AUX ÉTUDIANT.ES

La Fédération se montre inquiète de la reconnaissance même de cette prémisse par le gouvernement de François Legault. Bien que celui-ci soit bien aux faits des dynamiques historiques liées aux transferts fédéraux en Aide financière aux études, Mme Veilleux rappelle que le ministère des Finances, aussi responsable de l'atterrissage du dossier, doit réagir promptement: « considérant que le ministre des Finances, Éric Girard, a accepté d'injecter une partie de ces sommes à pareille date l'année dernière dans le programme de prêts et bourses, la FECQ ne voit pas en quoi cette année, alors que les étudiant.es sont toujours en situation de forte précarité, la décision serait différente ».

LE TEMPS DU GOUVERNEMENT EST COMPTÉ

De son côté, Samuel Vaillancourt rappelle que le gouvernement est dans une course contre la montre. « L'année dernière, la bonification de l'Aide financière aux études a été annoncée à la fin du mois d'août. Les délais administratifs étant ce qu'ils sont, la population étudiante n'a pas vu la couleur de cette aide financière avant le début du mois de décembre ». Entrant en poste à la présidence le 1er juin 2021, M. Vaillancourt estime que le gouvernement ne doit pas répéter cette erreur, puisque les étudiant.es ont besoin de soutien financier bien avant la fin de leur session d'automne.

La FECQ soutient ainsi qu'en temps de crise, il importe de prendre acte des difficultés financières vécues des étudiant.es et opter pour un sentiment de prévisibilité en annonçant rapidement les sommes qui seront investies ponctuellement en Aide financière aux études. Cela permettrait également d'assurer une disponibilité de cette aide dès la rentrée d'automne.

« La FECQ talonnera les ministres de l'Enseignement supérieur et des Finances jusqu'à ce qu'une annonce concrète quant à leurs intentions soit largement diffusée dans l'espace public. Les étudiant.es ont besoin de savoir à quoi s'attendre dans les prochains mois », conclut Samuel Vaillancourt.

En raison de l'échéance de son mandat, Noémie Veilleux passera le flambeau de la présidence de la FECQ à Samuel Vaillancourt le 1er juin 2021.

