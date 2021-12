Nouvelle entente de principe à la SAQ

MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Après avoir rejeté une première entente de principe à 86 %, les parties syndicale et patronale sont arrivées à une nouvelle entente de principe pour le renouvellement de la convention collective de quelque 800 salariés de la Société des alcools du Québec (SAQ) à l'entrepôt et à la livraison.

« Après avoir renégocié de façon intensive depuis le rejet, le comité de négociations est confiant et a hâte de présenter le fruit des derniers pourparlers en assemblée générale », de declarer Joël Latour, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQ (SCFP 3535).

Les syndiqués se réuniront vendredi et samedi prochain afin d'entériner l'entente. Le syndicat ne commentera pas le contenu de la nouvelle mouture jusqu'à ce que les membres puissent en prendre connaissance.

La dernière convention collective est venue à échéance le 1er avril 2021.

