Nouvelle direction générale à la CN2i : Gilles Carignan de retour aux Coops de l'information

QUÉBEC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - La Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i) est heureuse d'annoncer la nomination de Monsieur Gilles Carignan à titre de directeur général de l'entreprise, en remplacement de Madame Geneviève Rossier qui terminera son mandat au début mars. Monsieur Carignan entrera en fonction le 9 mars prochain.

Selon Louis Tremblay, président du conseil d'administration : « Nous sommes ravis de réintégrer à la direction générale un gestionnaire aguerri, qui a joué un rôle clé au début de la coopérative à la fin 2019 et au début 2020 et qui comprend la grande complexité de notre industrie. »

En effet, Gilles Carignan possède une longue expérience dans les médias régionaux. Sa carrière débute comme journaliste au Soleil en 1995. Il occupe plusieurs fonctions au journal jusqu'à en devenir le directeur général en 2019. En 2022 il accepte le poste de premier chef information et programmation à Radio-Canada Québec, où il restera jusqu'en octobre 2025. Ce parcours lui a permis de développer un style de gestion éprouvé, une compétence reconnue en médias numériques et un réseau solide. Gilles a aussi obtenu un MBA exécutif en juin 2024.

« Je suis profondément attaché à l'organisation et à sa mission. J'accueille donc avec beaucoup de fierté l'opportunité qui m'est offerte de travailler à bâtir l'avenir de la coopérative avec ses membres. Nous évoluons dans un environnement exigeant qui appelle à la fois lucidité et audace. J'ai pleinement confiance à la capacité de l'équipe de relever les défis actuels. Tout le travail accompli ces dernières années nous positionne avantageusement pour franchir ensemble une nouvelle étape et affirmer notre rôle de leader de l'information au service des régions. Je tiens à remercier le conseil d'administration pour sa confiance. »

Gilles arrive aux Coops au moment où l'entreprise renoue avec l'équilibre financier après une restructuration du modèle de gouvernance et de gestion. Son modèle de livraison des nouvelles en mode exclusivement numérique porte ses fruits : les revenus d'abonnement numérique ont connu une croissance soutenue de 43% depuis 2022.

En terminant, Monsieur Tremblay ajoute : « Je souhaite à Gilles un excellent mandat à la CN2i sachant qu'il pourra compter sur la généreuse collaboration des membres de notre coopérative. J'en profite pour remercier encore Geneviève Rossier qui a piloté avec lucidité et détermination la restructuration, laissant ainsi l'entreprise non seulement entre bonnes mains, mais aussi en bonne position. »

Les Coops de l'information (CN2i), regroupe Le Droit (Ottawa-Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay--Lac-St-Jean), Le Soleil (Québec), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l'Est (Granby). Pour sa part, le site Les As de l'info s'adresse aux 8-12 ans et offre aux professeurs une section contenant une panoplie d'outils pédagogiques. En 2026, la coopérative compte 212 membres-travailleurs au Québec.

À noter qu'il n'y aura pas d'entrevues accordées par M. Carignan avant son entrée en poste officielle.

SOURCE Coopérative Nationale de l'Information Indépendante (CN2i)

Pour toutes demandes d'entrevues : Catherine Morency, Directrice des communications, Les Coops de l'information, [email protected], (418) 690-8836