La CN2i se retire des discussions avec La Presse

QUÉBEC, le 10 avril 2025 /CNW/ - En septembre 2024, la CN2i et La Presse lançaient une étude conjointe sur les opportunités de rapprochement entre les deux entreprises. La firme indépendante Mallette était mandatée pour accompagner une partie de la démarche. Les discussions ont été franches et respectueuses.

Lors de sa rencontre du 3 avril dernier et après avoir pris connaissance et analysé rigoureusement les propositions de La Presse, le Conseil d'administration de la CN2i a décidé de se retirer des discussions.

Le Conseil d'administration juge que le plan de pérennité de la CN2i, qui a l'appui de ses partenaires financiers et qui a été élaboré par la direction avec la participation des représentants syndicaux, offre le meilleur modèle pour poursuivre la mission d'information régionale dans un cadre coopératif porteur et innovant, même si certains postes devront être abolis.

Le conseil d'administration, les partenaires financiers ont confiance que ce plan, exécuté de manière collégiale, mènera à l'objectif d'équilibre financier pour la CN2i en 2026.

Cette décision n'a pas d'impact sur les ententes déjà existantes avec La Presse et n'exclut pas une collaboration ponctuelle sur d'autres projets. La CN2i collabore d'ailleurs avec plusieurs partenaires dans le but de renforcer l'écosystème de l'information partout au Québec et en Ontario français.

Les Coops de l'information (CN2i), regroupe Le Droit (Ottawa-Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay--Lac-St-Jean), Le Soleil (Québec), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l'Est (Granby). Pour sa part, le site Les As de l'info s'adresse aux 8-12 ans et offre aux professeurs une section contenant une panoplie d'outils pédagogiques. En 2025, la coopérative compte environ 250 membres-travailleurs au Québec.

