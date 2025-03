Lettre ouverte de Québecor : CN2i apporte des précisions

QUÉBEC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre-Karl Péladeau, publie un texte afin de manifester son intérêt envers les médias de la Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i). Les éléments contenus dans cette lettre méritent des précisions importantes.

Le 29 août 2024, la CN2i annonçait être en discussion avec La Presse autour de modèles de collaboration et de partenariat entre les deux entreprises, avec comme objectif de renforcer l'écosystème d'information au Québec et en Ontario français. Cette démarche faisait suite à une approche de La Presse, envers laquelle le conseil d'administration de la Coop a démontré de l'ouverture. D'ailleurs, les médias de Québecor avaient publié dans leurs pages un article sur cette nouvelle.

Par ailleurs, la CN2i a annoncé, le 31 janvier dernier, élaborer un plan de pérennité réalisé avec ses équipes, à l'interne, qui vise l'équilibre budgétaire de la Coop dès 2026, comme il était d'ailleurs prévu au début du projet de transition 100 % numérique de la CN2i.

En gouvernance coopérative, les membres ont le dernier mot sur l'avenir de l'entreprise. Ainsi, dès que les deux options seront prêtes, soit celle du plan de pérennité interne et celle d'un projet avec La Presse, elles pourront être soumises aux membres en Assemblée générale, à la discrétion du conseil d'administration de la CN2i.

Cela dit, Québecor a effectivement manifesté son intérêt auprès de la CN2i, par téléphone, le 5 février dernier, quelques jours après une assemblée d'information que la direction de la CN2i a tenue avec ses membres afin de les informer de l'état d'avancement des options à l'étude. La CN2i a indiqué ne pas être en mesure de donner suite à la démarche de Québecor puisque les entreprises (CN2i et La Presse) sont réciproquement liées par des ententes de confidentialité et d'exclusivité, typiques dans ce genre de dossier.

Depuis sa création, la Coop a toujours démontré un intérêt à collaborer avec des partenaires qui pouvaient renforcer sa mission et son modèle d'affaires, comme en témoignent des ententes en cours avec La Presse, Le Devoir et des dizaines d'autres partenaires. Elle continuera assurément de démontrer cette ouverture dans l'avenir.

La CN2i comprend que la fuite des revenus publicitaires vers les grands groupes Internet américains pousse les médias nationaux à s'intéresser davantage aux marchés et aux auditoires régionaux. La CN2i est toutefois redevable d'abord à ses membres, aux individus, groupes et partenaires qui se sont mobilisés autour du projet de relance des médias régionaux sous forme coopérative en 2019-2020, alors que leur survie était menacée.

Étant donné les pressions actuellement subies par les démocraties aux quatre coins du monde, la mission de la CN2i de faire vivre et faire rayonner l'information régionale au Québec et en Ontario français est plus que jamais nécessaire, noble et légitime. La CN2i mérite amplement de se donner le temps et les moyens de prendre les meilleures décisions dans le calme et le respect de ses processus de gouvernance.

Les Coops de l'information (CN2i), regroupe Le Droit (Ottawa-Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay--Lac-St-Jean), Le Soleil (Québec), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l'Est (Granby). Pour sa part, le site Les As de l'info s'adresse aux 8-12 ans et offre aux professeurs une section contenant une panoplie d'outils pédagogiques. En 2025, la coopérative compte environ 250 membres-travailleurs au Québec.

