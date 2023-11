Nouvelle convention collective pour les profs de l'UQAM

MONTRÉAL, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale aujourd'hui, les professeur-es de l'UQAM ont entériné l'entente de principe conclue mercredi soir entre leur comité de négociation et la direction de l'université montréalaise. La nouvelle convention collective permettra aux 1225 membres du Syndicat des professeur-es de l'UQAM-CSN d'obtenir, dès la signature, des échelles salariales équivalentes à celles de leurs collègues de l'Université de Montréal.

Les profs de l'UQAM obtiendront ainsi une augmentation minimale de 7,73 % rétroactive au 1er avril dernier, hausse qui pourrait être augmentée en fonction du résultat des négociations du secteur public. Au cours des cinq années de la convention, les profs bénéficieront de hausses minimales de 15,73 %, alors que les sommets de leurs échelles salariales seront bonifiés de 17,5 %.

Les membres du SPUQ-CSN se réjouissent d'avoir enfin obtenu l'intégration au statut de professeur des 25 maîtres de langue de l'École de langues de l'UQAM. Depuis plus de 25 ans, ceux-ci revendiquaient la même échelle salariale et la même charge d'enseignement, ce qui sera dorénavant le cas. Ces 25 ex-maîtres de langue s'ajouteront aux 1200 profs actuels, un plancher d'emploi obtenu par les profs en 2009 et qui sera ajusté à la hausse en fonction d'éventuelles augmentations d'inscriptions.

« Les profs de l'UQAM étaient convaincus du bien-fondé de leurs demandes », souligne la présidente du SPUQ-CSN, Geneviève Hervieux. « Par leur mobilisation, ils auront réussi à convaincre la direction de l'UQAM que c'est en améliorant nos conditions d'enseignement, de recherche et d'encadrement que l'UQAM pourra continuer à jouer son rôle d'innovation sociale et scientifique. »

Malgré l'adoption d'une loi sur la liberté académique, les profs de l'UQAM conserveront leur clause de convention collective en la matière, dont les protections sont supérieures. Pour la première fois, l'enseignement en ligne sera balisé au sein de la convention collective. Partant du principe que les cours en ligne demeurent des cours à part entière, ils seront assujettis à l'ensemble des modalités prévues à la convention - y compris à la moyenne-cible institutionnelle de 41 étudiants par groupe-cours - ce qui permettra ainsi d'éviter certains débordements constatés dans le milieu académique.

En vertu de la nouvelle convention, l'UQAM et le SPUQ-CSN mettront en place un mécanisme paritaire visant à favoriser l'accès à l'égalité aux groupes discriminés. Si l'accès à l'égalité pour les femmes y était prévu, ce n'était pas le cas des personnes issues d'autres groupes discriminés. L'UQAM devient ainsi la première université canadienne à se doter d'un tel mécanisme, tout en maintenant l'autonomie des départements en ce qui concerne les embauches.

« Nous sommes persuadés qu'avec de meilleures conditions de recherche et d'enseignement, les profs de l'UQAM pourront encore mieux contribuer au rayonnement de l'UQAM au sein du milieu académique et de la société québécoise. Nous tenons à remercier le recteur de l'université, Stéphane Pallage, dont l'implication à la table de négociation au cours des derniers jours a certainement contribué à dénouer les blocages auxquels nous étions confrontés. »

Le Syndicat des professeurs et professeures de l'UQAM représente les 1225 profs de l'université montréalaise. Il est affilié à la Fédération des professionnèles-CSN, au Conseil central du Montréal métropolitain et à la CSN, qui représente 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, partout au Québec et ailleurs au Canada.

