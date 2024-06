Nouvelle convention collective chez SOS violence conjugale

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - La direction de SOS violence conjugale et les représentantes du Syndicat de l'action collective - région Montréal (SAC-MTL-CSQ), affilié à la Fédération des syndicats de l'action collective (FSAC-CSQ), ont le plaisir d'annoncer que l'entente de principe intervenue entre les parties a été approuvée à l'unanimité par l'assemblée des travailleuses syndiquées.

Suivant cette annonce, une nouvelle convention collective a ainsi été signée le 11 juin 2024, laquelle sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2027.

Par leurs négociations, les parties soulignent être parvenues à améliorer les conditions de travail du groupe de travailleuses, lequel est constitué principalement d'intervenantes œuvrant directement auprès de victimes de violence conjugale. Cela a aussi permis de mettre en place de nouveaux mécanismes concernant notamment les postes et les horaires de travail qui tiennent compte de la forte croissance de l'organisme et qui veilleront à la stabilité et à la qualité des services offerts en continu aux victimes. Ces négociations ont dû tenir compte de la Ligne d'aide financière d'urgence (LAFU), un nouveau service auquel collabore depuis peu SOS violence conjugale pour faciliter la mise en sécurité des victimes.

« Nous remercions nos employées de leur confiance et les négociatrices de leur collaboration, qui ont permis d'en arriver à une entente solide et garante de l'avenir. Nous constatons au quotidien combien la mission de SOS violence conjugale est essentielle. Notre équipe continuera à mettre en œuvre nos nombreux services pour combler les immenses besoins de la population avec intégrité, sensibilité et efficacité », a indiqué Jocelyne Jolin, directrice générale de SOS violence conjugale.

« Après de nombreux échanges et rencontres, le Syndicat est heureux d'être arrivé à une entente dans le cadre de la négociation. Aussi, nous sommes ravies d'avoir réussi à mettre en place de nouvelles stratégies pour assurer le bien-être de l'équipe et le bon déroulement des services offerts aux victimes de violence conjugale », ont affirmé les représentantes du SAC-MTL-CSQ.

À propos de SOS violence conjugale

Créé en 1987, SOS violence conjugale offre des services de première ligne bilingues et confidentiels vers tous les services et ressources utiles aux victimes de violence conjugale et leurs proches, au Québec. Les services sont accessibles via une ligne téléphonique de référence disponible 24/7, ainsi que par courriel, clavardage et texto. Depuis sa création, SOS violence conjugale a traité plus de 950 000 demandes d'aide.

www.sosviolenceconjugale.ca et www.cestpasviolent.com

À propos de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Gabriel Danis, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 514 219-1485, Courriel : [email protected]; Jocelyne Jolin, Directrice générale - SOS violence conjugale, Téléphone : 514 728-0023 # 223, Courriel : [email protected]