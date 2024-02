Nouvelle configuration des voies de circulation sur le pont Baby, à Joliette

SAINT-JÉRÔME, QC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la fermeture d'une voie de circulation sur le pont Baby situé au-dessus de la rivière L'Assomption, à Joliette, à compter du 9 février prochain, jusqu'à une date indéterminée. Cette décision a été prise à la suite d'une évaluation de la capacité portante du pont.

Cette intervention permettra de protéger certains éléments de la structure contre une dégradation prématurée d'ici leur réparation.

Entraves importantes les 8 et 9 février prochains

La mise en place de la nouvelle configuration des voies nécessitera les entraves suivantes :

Le 8 février Fermeture complète de la structure située sur la rue Baby, entre 6 h 30 et 21 h. Les usagers devront emprunter le chemin de détour par la rue Saint-Charles-Borromée Nord, le boulevard Dollard, la route 131 et le boulevard de la Firestone.

Le 9 février Circulation en alternance , entre 9 h et 15 h, avec signaleurs.



Une importante congestion routière est anticipée dans le secteur. Le Ministère recommande aux usagers de la route de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

À la suite de l'intervention, la circulation sera maintenue dans les deux directions, en tout temps, grâce à la mise en place d'une voie à contresens en direction est. Cependant, des ralentissements sont à prévoir.

Le Ministère remercie les usagers de leur précieuse collaboration et les invite à consulter Québec 511, un outil pratique pour connaître les entraves en cours et à venir et pour planifier adéquatement leurs déplacements.

Faits saillants

La structure a été construite en 1956.

Le débit de circulation moyen sur la rue Baby, à la hauteur du pont, est de 25 000 véhicules par jour, dont 7 % de camions.

