M. Steer, qui a fait l'objet de graves sanctions judiciaires par le passé, y compris une peine de prison, une interdiction de pêcher dans les eaux canadiennes et américaines pendant vingt-deux ans et des amendes importantes, est actuellement assigné à résidence pour une période de 24 heures et sera condamné en octobre de cette année. Les tribunaux ont interdit à M. Steer, jusqu'en 2038, de demander des permis en vertu de la Loi sur les pêches , de monter à bord d'un navire de pêche, de posséder ou d'acquérir des navires ou de posséder des engins de pêche.

Le 1er mars 2020, peu avant minuit, un traversier de Vancouver signale au centre de trafic maritime la présence d'un navire pêchant des crabes dans le port. La Garde côtière est alors informée et appelle le répartiteur de la salle des radios de Conservation et Protection. Les agents des pêches du M. Charles, navire de patrouille maritime, enquêtent et découvrent M. Steer en train de pêcher illégalement le crabe. Faisant fi de l'ordre d'arrêter, le navire est arraisonné à grande vitesse; M. Steer et trois membres d'équipage sont arrêtés et placés en détention par la GRC de North Vancouver. Le bateau de pêche est saisi, ainsi qu'un camion et une remorque. Trois cents crabes vivants trouvés à bord sont relâchés dans l'eau.

Pêches et Océans Canada a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Le Ministère veille au respect de la Loi et des autres lois et règlements et en fait la promotion au moyen de patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que d'activités d'éducation et de sensibilisation.

Faits en bref

Depuis 2008, quinze dossiers se sont accumulés au MPO sur Scott Steer .

. Ces dernières années, quatre navires et deux véhicules ont été saisis comme preuves contre M. Steer.

Le 31 mai 2021, huit nouvelles accusations sont portées à Nanaimo contre M. Steer, et contre une société à numéro appartenant à un membre de sa famille, pour pêche illégale, dont la récolte de concombres de mer, entre juillet 2019 et mars 2020.

contre M. Steer, et contre une société à numéro appartenant à un membre de sa famille, pour pêche illégale, dont la récolte de concombres de mer, entre juillet mars 2020. M. Steer est de nouveau arrêté et comparaît devant le tribunal le 1er juin 2021 pour une audience sur la libération sous caution pour avoir enfreint les conditions imposées par le tribunal.

Le 6 juillet 2021, trois nouvelles accusations sont portées sous serment contre M. Steer devant la Cour provinciale de Nanaimo ; cette affaire n'a pas encore été entendue.

; cette affaire n'a pas encore été entendue. Deux des trois membres de l'équipage arrêté le 2 mars 2020 sont en attente de jugement.

Les pêcheurs qui choisissent d'enfreindre les règles se donnent un avantage injuste, sapent la bonne gestion de la pêche et menacent la durabilité de la ressource.

La pêche à outrance est une menace à la conservation. Elle peut entraîner des changements dans la gestion, des fermetures, diminuer les avantages économiques importants que procure la pêche aux collectivités côtières, aux pêches récréatives, aux pêcheurs commerciaux, et menacer la source de nourriture des Autochtones. La pêche commerciale du crabe compte pour presque un tiers (environ 31 %) de la valeur de gros des produits de mollusques sauvages de la province.

Le crabe capturé illégalement peut être écoulé sur le marché de détail réglementaire. Seul le poisson capturé sous permis autorisant sa vente ou son achat peut être acheté ou vendu. Tout le poisson vendu doit être transformé dans une usine agréée afin de garantir sa qualité et la sécurité du public. Le poisson non inspecté peut être impropre à la consommation et présenter des risques importants pour la santé.

Dans le cadre des mesures qu'il prend pour réprimer les activités illicites, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature et de toute autre violation de la Loi sur les pêches et de ses règlements. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne téléphonique gratuite de signalement des infractions au 1-800-465-4336, ou envoyer l'information par courriel à l'adresse suivante : [email protected] .

