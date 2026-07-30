Nouvelle cartographie des zones inondables : La CMM demande au gouvernement du Québec de maintenir la mise en vigueur le 1er août

MONTRÉAL, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) demande au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) de revenir sur sa décision de retarder, à une date indéterminée, la publication du premier lot de cartes des zones inondables de nouvelle génération préparées par la CMM et approuvées par le gouvernement du Québec, et réclame que leur mise en vigueur soit maintenue à la date prévue du 1er août 2026.

Le premier lot de cartes couvre les secteurs situés aux abords de la rivière des Mille Îles, de la rivière des Prairies, du lac des Deux Montagnes, du lac Saint-Louis, du fleuve Saint-Laurent, de la rivière Saint-Régis et de la rivière Saint-Pierre. Onze municipalités situées dans ces secteurs ont, sur leur territoire, des ouvrages de protection contre les inondations (OPI) et disposent de 24 mois pour les faire reconnaître. Le report de la publication de la cartographie de nouvelle génération aurait pour effet de retarder les études, et les interventions nécessaires à l'obtention de cette reconnaissance.

La mise en vigueur de la cartographie de nouvelle génération est aussi essentielle pour permettre aux municipalités de passer de la connaissance du risque à la mise en œuvre de mesures de résilience. Les nouvelles cartes sont en effet requises pour évaluer la performance des digues et des autres ouvrages de protection, déterminer les correctifs nécessaires, préparer les plans et devis, lancer les appels d'offres, adapter les bâtiments et les infrastructures et soutenir les demandes de financement.

En préparation depuis 2019, la nouvelle cartographie pour la région métropolitaine de Montréal a été produite par la CMM selon le guide méthodologique adopté par le gouvernement du Québec afin d'offrir aux municipalités des outils officiels nécessaires pour la gestion des risques, la planification des interventions et la réalisation des travaux de résilience. Des cartes préliminaires ont d'abord été transmises aux municipalités du Grand Montréal et rendues publiques en septembre 2024.

Un accompagnement en place

La CMM accompagne les municipalités de son territoire depuis 2018 dans la production de la nouvelle cartographie, la préparation de leur mise en œuvre et la compréhension des risques. Cet accompagnement permet également de prendre en charge les enjeux d'application du nouveau cadre règlementaire, en vigueur depuis le 1er mars 2026. Une collaboration étroite est établie entre les équipes de la CMM et celles du sous-ministériat responsable de l'eau et de l'air. Elle permet d'identifier rapidement les difficultés rencontrées sur le terrain, de clarifier les interprétations et de convenir de solutions opérationnelles adaptées à la réalité municipale.

La CMM est en mesure d'assumer une mise en œuvre structurée des cartes sur son territoire. Elle a d'ailleurs proposé au MELCCFP de diffuser les cartes de nouvelle génération sur sa plateforme cartographique dédiée aux zones inondables. Les experts de la CMM sont aussi prêts à soutenir les communications municipales et à accompagner la population et les propriétaires concernés par la nouvelle cartographie.

La CMM estime que toutes les conditions sont réunies pour maintenir l'échéance du 1er août 2026 : les cartes sont produites, approuvées par le gouvernement et connues du public, de l'accompagnement est offert aux municipalités et les mécanismes nécessaires pour régler les enjeux d'application sont en place.

« La mise en vigueur des cartes approuvées s'inscrit dans la continuité d'une démarche de transparence déjà engagée. Loin de constituer la découverte soudaine d'une nouvelle réalité, la cartographie permet de clarifier officiellement une situation déjà connue et de réduire l'incertitude dans laquelle de nombreux citoyens et citoyennes sont plongés depuis longtemps. Le maintien de l'échéance du 1er août permettrait d'enfin offrir aux municipalités les outils nécessaires pour poser des actions concrètes visant à réduire les risques, à protéger les milieux de vie et à accompagner adéquatement leur population », a déclaré Denis Martin, maire de la Ville de Deux-Montagnes et membre du comité exécutif de la CMM.

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) planifie, coordonne et finance les compétences stratégiques qui façonnent le territoire, soit l'aménagement, le développement économique, l'habitation, le transport collectif et l'environnement. Elle regroupe 82 municipalités - qui accueillent 4,3 millions de personnes -, à qui elle offre des services d'accompagnement, tout en défendant les intérêts du Grand Montréal afin de bâtir une région équitable, compétitive, attractive, inclusive et responsable. Pour plus de détails : www.cmm.qc.ca.

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SOURCE Communauté métropolitaine de Montréal

Renseignements : Jennifer Guthrie, Conseillère en communication, 514 702-3463, [email protected]