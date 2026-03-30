La CMM lance une consultation publique sur la gestion des matières dangereuses résiduelles dans le Grand Montréal

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) lance aujourd'hui une consultation publique sur la gestion des matières dangereuses résiduelles (MDR) dans le Grand Montréal.

Un plan d'action et une stratégie d'intervention visant à améliorer la gestion des MDR, ainsi que des sols contaminés et des matières non dangereuses ayant des propriétés préoccupantes sont soumis à la consultation par la commission de l'environnement et de la transition écologique de la CMM. L'exercice, qui se tient à l'échelle du territoire métropolitain, permettra de bonifier les propositions de la commission en vue d'améliorer la gestion de ces matières dans le Grand Montréal et d'en réduire les impacts sur l'environnement.

La consultation s'adresse aux entreprises, aux administrations municipales ainsi qu'aux organismes qui produisent, reçoivent, entreposent, traitent et éliminent des matières dangereuses résiduelles, des sols contaminés et des matières non dangereuses ayant des propriétés préoccupantes. La population ainsi que les entreprises et les organismes de l'extérieur du territoire métropolitain sont aussi invités à participer.

En s'appuyant sur le portrait réalisé par la firme Stantec, les participantes et participants seront notamment appelés à se prononcer sur la gestion actuelle des MDR dans le Grand Montréal et sur l'impact de ces activités sur le territoire. Les parties prenantes dont les activités sont directement liées aux MDR pourront aussi s'exprimer sur les répercussions financières de leur gestion, sur le contexte réglementaire dans lequel elles doivent évoluer et sur la reddition de compte qu'elles doivent respecter, entre autres.

La consultation publique vise à recueillir des points de vue diversifiés à l'échelle métropolitaine sur les propositions de la commission, à alimenter la réflexion de ses membres grâce à des recommandations issues de la société civile, à favoriser l'élaboration de recommandations éclairées et à soutenir l'élaboration de politiques publiques adaptées aux réalités du Grand Montréal.

La période de dépôt des mémoires s'échelonne jusqu'au lundi 27 avril. Des séances d'audition des mémoires suivront entre le 6 et le 20 mai, dans chacun des cinq secteurs de la CMM :

Mercredi 6 mai 2026, 19 h, à Beloeil ;

Jeudi 7 mai 2026, 19 h, à Blainville ;

Vendredi 8 mai 2026, 19 h, à Longueuil ;

Mardi 12 mai 2026, 19 h, à Terrebonne ;

Mardi 19 mai 2026, 13 h et 19 h, aux bureaux de la CMM, à Montréal ;

Mercredi 20 mai 2026, 19 h, à Laval.

« La protection de l'environnement est au cœur de nos préoccupations et de la consultation qui s'amorce. La consultation publique sur la gestion des matières dangereuses résiduelles dans le Grand Montréal nous permettra d'obtenir un portrait de la situation et de développer une stratégie structurante pour réduire les impacts de ces matières sur nos concitoyennes et concitoyens et sur nos milieux de vie. J'invite les entreprises, les municipalités, les organismes et les citoyens préoccupés par la gestion des MDR à participer en grand nombre à cet important exercice démocratique », a déclaré Marc-André Guertin, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et président de la commission de l'environnement et de la transition écologique de la CMM.

Une réflexion métropolitaine sur la gestion des MDR dans le Grand Montréal s'est amorcé en 2019, lorsque l'entreprise Stablex a présenté son projet d'aménager une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses résiduelles dans un milieu naturel, à Blainville. Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a conclu en 2023, au terme d'une consultation publique, « qu'il serait impératif que le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) réalise un état des lieux sur la gestion des matières dangereuses résiduelles et des matières non dangereuses préoccupantes. »

Le MELCCFP n'ayant pas donné suite à la recommandation du BAPE, la CMM a mandaté sa commission de l'environnement et de la transition écologique afin de réaliser un portrait et une stratégie relativement à la gestion des matières résiduelles dangereuses dans le Grand Montréal. Cette démarche fait également écho aux actions menées par la Ville de Blainville dans le dossier Stablex, en collaboration avec la CMM.

Le rapport final de la commission sera déposé au conseil de la CMM, lors de la séance du 11 juin 2026. Il sera également transmis au gouvernement du Québec dans le cadre de sa consultation sur le projet de modifications réglementaires visant principalement les matières dangereuses.

Soumettre un mémoire

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À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) planifie, coordonne et finance les compétences stratégiques qui façonnent le territoire, soit l'aménagement, le développement économique, l'habitation, le transport collectif et l'environnement. Elle regroupe 82 municipalités - qui accueillent 4,3 millions de personnes -, à qui elle offre des services d'accompagnement, tout en défendant les intérêts du Grand Montréal afin de bâtir une région équitable, compétitive, attractive, inclusive et responsable. Pour plus de détails : www.cmm.qc.ca.

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