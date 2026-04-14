La CMM dévoile ses attentes en vue des élections provinciales

MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - À l'approche des prochaines élections québécoises, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dévoile ses attentes aux partis politiques dans des dossiers clés pour l'avenir du Grand Montréal, soit le transport collectif, l'habitation, les infrastructures, l'immigration et la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

Cinq actions structurantes ont été identifiées afin d'assurer la prospérité durable du Grand Montréal et de l'ensemble du Québec. La CMM invite les partis du Québec à prévoir, dans leur plateforme électorale, des engagements structurants pour soutenir la compétitivité, l'attractivité et la cohésion sociale du Grand Montréal et à prendre position sur :

La modernisation du cadre financier du transport collectif ;

Le maintien et l'accélération des investissements en logement social et abordable ;

Le financement des infrastructures municipales ;

Une planification de l'immigration alignée sur les besoins économiques et démographiques de la région métropolitaine ;

Le renouvellement du financement de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

Transport collectif

En 2023, les coûts totaux de la congestion dans le Grand Montréal ont atteint 6 G$, soit 2,1 % du PIB régional. Ces coûts pourraient atteindre 10 G$ d'ici 2030 si la tendance se maintient. Il s'agit d'une perte directe de capacité économique pour le Québec. Pourtant, 71 % des investissements en mobilité au Québec sont consacrés au réseau routier, contre 29 % au transport collectif. Les projections budgétaires de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) demeurent d'ailleurs précaires. Si aucune réforme structurelle n'est mise en place, un manque à gagner de 59 M$ est attendu en 2027, qui pourrait atteindre 66 M$ en 2028 et 158 M$ en 2029 et ce, sans bonification du service ni développement de l'offre.

Pour réduire durablement la congestion et améliorer l'offre de service de transport collectif, la CMM demande aux partis politiques du Québec de s'engager à adopter un cadre financier pérenne et prévisible pour le transport collectif, un programme structuré de maintien des actifs et un rééquilibrage des investissements en mobilité.

Logement social et abordable

Alors que le taux d'inoccupation des logements les plus abordables se limite à 0,4 % dans le Grand Montréal, la CMM souhaite y accélérer la construction de logements hors marché. Le PMAD 2026-2046 établit une capacité d'accueil de 447 400 nouveaux logements sur le territoire métropolitain et fixe une cible de 20 % de logements locatifs hors marché à l'horizon 2046. Des investissements dans les infrastructures municipales, notamment celles de l'eau, seront nécessaires afin de permettre la construction de nouvelles unités, particulièrement attendues dans le contexte de la crise du logement et de la crise de l'itinérance, qui touchent l'ensemble de la région métropolitaine.

Pour l'aider à atteindre ses objectifs, la CMM enjoint aux partis politiques de s'engager à assurer un financement prévisible et structurant du logement hors marché et à arrimer les investissements en infrastructures municipales, notamment en eau, au développement résidentiel afin de soutenir la construction de nouvelles unités.

Infrastructures municipales

Les municipalités possèdent environ 60 % des infrastructures publiques du Québec. Le déficit de maintien d'actifs en eau et en voirie est estimé à lui seul à près de 45 G$, dont 24,3 G$ pour les grandes villes. Or, la part du Plan québécois des infrastructures (PQI) consacrée aux infrastructures municipales est passée de 7,7 % il y a 10 ans, à 4,3 % aujourd'hui, créant un manque à gagner évalué à 5,6 G$ pour les municipalités. Cette diminution survient au moment où les exigences règlementaires augmentent et les coûts explosent.

À l'instar de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et de ses membres, la CMM invite les partis politiques à rétablir une part adéquate du PQI consacrée aux infrastructures municipales, à assurer la prévisibilité et la disponibilité des programmes d'infrastructures et à ajuster les financements afin de tenir compte de l'évolution des normes environnementales.

Immigration

L'immigration représente le principal moteur de croissance démographique et économique du Grand Montréal. Depuis 2017, dans un contexte de vieillissement accéléré de la population et de recul de la population active native, l'immigration constitue l'unique facteur de croissance de l'emploi métropolitain. Les projections démographiques indiquent pour leur part que, sans apport migratoire, la population de la CMM pourrait diminuer de 800 000 personnes et se stabiliser autour de 3,5 millions d'habitants en 2051.

Alors que l'immigration contribue à combler des besoins critiques en compétences dans le Grand Montréal, la CMM souhaite que les partis politiques s'engagent à arrimer la planification de l'immigration aux stratégies de développement économique et aux besoins du marché du travail et à soutenir les mesures facilitant l'intégration rapide et durable des personnes immigrantes au marché du travail.

Trame verte et bleue du Grand Montréal

Le programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal a permis, en un peu plus de 10 ans, de réaliser 150 projets qui constituent aujourd'hui un pilier structurant du développement durable de la région métropolitaine. En protégeant et en mettant en valeur les milieux naturels, les corridors écologiques, les boisés et les rives, la Trame verte et bleue contribue à réduire les risques d'inondation et d'îlots de chaleur, à améliorer la gestion des eaux pluviales et à préserver la biodiversité.

La phase 2 se terminant en 2026, la CMM demande aux partis politiques de Québec de renouveler le programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal dès 2027 et de prévoir une enveloppe de 60 M$ pour poursuivre le développement de ce réseau récréotouristique structurant.

Consulter les attentes de la CMM

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) planifie, coordonne et finance les compétences stratégiques qui façonnent le territoire, soit l'aménagement, le développement économique, l'habitation, le transport collectif et l'environnement. Elle regroupe 82 municipalités - qui accueillent 4,3 millions de personnes -, à qui elle offre des services d'accompagnement, tout en défendant les intérêts du Grand Montréal afin de bâtir une région équitable, compétitive, attractive, inclusive et responsable. Pour plus de détails : www.cmm.qc.ca.

SOURCE Communauté métropolitaine de Montréal

Renseignements : Jennifer Guthrie, Conseillère en communication, 514 702-3463, [email protected], Suivez-nous!