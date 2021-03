Nouvelle campagne publicitaire du réseau des cégeps - Le cégep : Unique comme vous

« De manière rafraîchissante, cette campagne montre bien que le Québec a de quoi être fier de posséder son modèle unique d'enseignement supérieur. Que ce soit par son accessibilité sur l'ensemble du territoire ou par les bénéfices maintes fois établis qu'il procure aux jeunes, aux adultes, aux organisations et aux entreprises, tous ceux et toutes celles qui font le choix du réseau collégial public peuvent être assurés d'y trouver leur place. Plus de 50 ans après sa création, le cégep répond plus que jamais au souhait de ses fondateurs d'être toujours pertinent et adapté aux besoins de son milieu », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

La campagne du réseau des cégeps « Unique. Comme vous. » est d'ores et déjà visible sur diverses plateformes, en français comme en anglais. Des messages publicitaires seront ainsi diffusés sur les ondes de différentes chaînes de télévision durant tout le mois de mars tandis que des capsules vidéo et des bannières seront déployées sur le Web et dans les réseaux sociaux durant la même période. Pour visionner, suivre ou partager les différents éléments de cette nouvelle campagne, visitez dès maintenant le site aucegep.com et la page Facebook CÉGEP.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

