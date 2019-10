Nouvelle campagne publicitaire du réseau collégial public - Le cégep : un choix vraiment intelligent

Lui-même diplômé du Cégep de Valleyfield, Pierre-Yves McSween est reconnu pour ses connaissances économiques ainsi que pour son approche analytique et factuelle. Dans les vidéos de la campagne, il insiste sur l'accessibilité des 48 collèges publics répartis sur l'ensemble du territoire ainsi que sur l'importance du développement des compétences, qui permet aux étudiantes et aux étudiants de cégep d'aspirer aux meilleurs emplois et de devenir des citoyens éclairés. À noter que le tournage des vidéos s'est déroulé en majeure partie dans l'environnement du Cégep Gérald-Godin, du Cégep John Abbott, du Cégep de Valleyfield, du Collège Dawson et de l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) du Cégep Édouard-Montpetit.

« Cette campagne démontre bien toute l'importance des cégeps pour que la population québécoise puisse accéder à l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire. Elle rappelle aussi que la formation générale offerte par le cégep vise, entre autres, à développer la pensée critique et le jugement qui sont au cœur des compétences du futur et qui permettent d'outiller les jeunes afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de citoyen. À ce titre, le cégep est vraiment un choix intelligent », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

La campagne cégep : un choix vraiment intelligent se déploie depuis hier, en français et en anglais, sur diverses plateformes. Des messages publicitaires seront ainsi diffusés sur les ondes de différentes chaînes de télévision tout au long de l'automne et au début de l'hiver, tandis que des capsules vidéo et des bannières seront diffusées sur le Web et dans les réseaux sociaux durant la même période. Pour suivre ou partager les différents éléments de cette nouvelle campagne, visitez dès maintenant le site lecegep.com et la page Facebook CÉGEP.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

