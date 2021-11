Nouvelle campagne du temps des Fêtes : Les Producteurs de lait célèbrent le savoir-faire des fromagers d'ici

Avec leur campagne Et vous, quel type de pâte êtes-vous ? les Producteurs de lait du Québec peignent un portrait du large éventail de fromages qui ont le potentiel de satisfaire tous les types de palais. En effet, tout comme nos fromages d'ici, les membres de nos familles ont des personnalités diversifiées, des caractéristiques qui leur sont propres. Ainsi, avec cette nouvelle offensive ludique, les gens pourront facilement se reconnaître à travers un personnage et s'interroger par le fait même sur le type de pâte auquel ils s'identifient.

Raviver la fierté envers nos fromages du Québec

Le savoir-faire des 90 fromageries de la province a de quoi impressionner : plus de 800 fromages fins trouvent leur chemin sur les tablettes! « Leur donner une voix, dans tous les sens du terme, permet de nous enorgueillir tous ensemble de cette enviable et prestigieuse fierté gourmande québécoise », affirme Julie Gélinas, directrice marketing des Producteurs de lait du Québec. « Nous savons aujourd'hui plus que jamais qu'il est essentiel de soutenir nos artisans et producteurs locaux. C'est ce que chaque Québécois fait en choisissant des fromages d'ici », ajoute-t-elle.

Le Québec : meneur canadien pour la production de fromages

Les producteurs de lait québécois se sont montrés visionnaires dès le milieu des années 80 en insistant pour négocier des règles d'approvisionnement favorisant le développement de la fabrication fromagère : « Aujourd'hui, le secteur fromagé est un des fleurons de l'agroalimentaire du Québec et représente près de 50 % des recettes des producteurs laitiers québécois », souligne Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec. « Le Québec occupe la position de leader au Canada alors que plus de 65 % des fromages fins du pays sont fabriqués dans la province. C'est une grande source de fierté pour tous les producteurs de lait d'ici et nous espérons que ce l'est également pour l'ensemble des Québécois », conclut-il.

Pour déterminer si vous êtes plutôt pâte ferme, semi-ferme ou molle, visionnez les capsules ici :

Pâtes molles : https://youtu.be/nqv5FxM8kyc

Pâtes semi-fermes : https://youtu.be/nnvhmzotxoo

Pâtes fermes : https://youtu.be/M99xmFcdDos

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 732 fermes laitières qui livrent quelque 3,36 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,75 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 65 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1 milliard de dollars.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.

À propos de Fromages d'ici

Fromages d'ici représente les 90 fromageries du Québec, qui produisent plus de 800 fromages d'une impressionnante variété. Les fromages québécois ont reçu plus de 600 récompenses, dont plus de 200 prix internationaux, au fil des ans. Le Québec produit chaque année 32 000 tonnes de fromages fins. Pour en connaître plus, visitez le fromagesdici.com.

