MONTRÉAL, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La production d'aluminium sans carbone destinée à la fabrication de produits comme les téléphones intelligents, les voitures et les canettes en aluminium a franchi une nouvelle étape. ELYSIS produit avec succès de l'aluminium sans émissions directes de gaz à effet de serre à son Centre de recherche et de développement industriel de Saguenay (QC), Canada.

La production d'aluminium au Centre de recherche et de développement industriel d'ELYSIS constitue une étape importante, utilisant une conception industrielle complète d'une taille comparable à celle des petites cuves d'électrolyse actuellement utilisées dans l'industrie.

Démonstration commerciale en 2023

La priorité est maintenant d'accélérer la mise à l'échelle industrielle de la technologie ELYSISTM en vue de la démonstration de cuves de taille commerciale, encore plus grandes, en 2023.

La construction de ces cuves prototypes, situées à l'extrémité d'une ligne de production existante de l'aluminerie de Rio Tinto à Alma, est en pleine progression. Les cuves prototypes à anodes inertes fonctionneront avec un courant électrique de 450 kA, ce qui équivaut à l'échelle commerciale typique des grandes alumineries modernes. Les cuves industrielles sont conçues pour être utilisées en remplacement de cuves existantes ou pour la construction de nouvelles cuves, et leur taille peut être adaptée en fonction des besoins.

Suivant l'avancement actuel du développement, ELYSIS prévoit que sa technologie sera disponible pour l'installation à partir de 2024 et que la production de volumes plus importants d'aluminium sans carbone aura lieu environ deux ans plus tard.

Renforcement de la chaîne d'approvisionnement en 2022

ELYSIS entame la planification détaillée de la mise à l'échelle industrielle de la chaîne d'approvisionnement, nécessaire pour la commercialisation à venir de la technologie. En 2022, ELYSIS commencera les travaux de conception et d'ingénierie d'une installation capable de produire les matériaux brevetés et révolutionnaires qui sont à la base de son procédé d'électrolyse avec anodes inertes et sans carbone.

Alcoa et Rio Tinto ont lancé la coentreprise ELYSIS en 2018. La technologie à anodes inertes actuellement mise à l'échelle industrielle par ELYSIS est développée à partir d'un procédé initialement mis au point au Centre technique d'Alcoa, à l'extérieur de Pittsburgh. La technologie sans carbone ELYSISTM, qui émet de l'oxygène, intègre également les dernières innovations de Rio Tinto en matière de conception de cuves de production de nouvelle génération. La combinaison de ces deux innovations a permis à ELYSIS de développer une technologie industrielle révolutionnaire alliant durabilité et performance.

L'aluminium fabriqué durant la phase de recherche et de développement d'ELYSIS a déjà été utilisé par Apple, investisseur sans participation au capital de la technologie, ABInBev pour les canettes Michelob Ultra et Audi pour les roues de son eTron GT.

-- « Félicitations aux travailleurs d'ELYSIS qui ont franchi une autre étape vers la production d'aluminium sans carbone. ELYSIS et les principaux acteurs locaux de la chaîne d'approvisionnement positionnent le Canada en tant que chef de file dans le domaine de l'aluminium vert. Nous sommes fiers de soutenir l'innovation et le maintien de bons emplois ici au pays. J'ai bien hâte d'assister à une production à grande échelle ici dans les années à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada,

L'honorable François-Philippe Champagne

-- « La production d'aluminium, c'est un savoir-faire centenaire au Québec qui s'appuie sur une autre grande richesse québécoise : l'hydroélectricité. Ça donne lieu à un aluminium vert, doté de la plus faible empreinte carbone au monde. L'annonce d'aujourd'hui marque une avancée majeure pour ELYSIS, dont la technologie constitue le chaînon manquant à la décarbonisation complète de notre industrie. Pour le Québec, il s'agit d'une occasion unique d'être au premier plan d'un changement révolutionnaire pour le secteur de l'aluminium. »

- François Legault, premier ministre du Québec

-- « Notre équipe a accompli un travail extraordinaire au cours des derniers mois et années, démontrant une fois de plus le caractère révolutionnaire du changement que nous proposons à l'industrie. Les résultats obtenus à notre Centre de R&D industriel démontrent que nous faisons des progrès réels et soutenus en vue de la commercialisation à grande échelle de notre technologie. »

- Vincent Christ, président-directeur général d'ELYSIS

-- « Chez Alcoa, nous cherchons à transformer l'industrie de l'aluminium, et la technologie ELYSISTM est un élément important de notre stratégie globale de développement durable. Nous sommes très fiers de voir que la contribution historique d'Alcoa pour développer la technologie à anodes inertes se poursuit avec la coentreprise ELYSIS, qui est en train de révolutionner l'industrie de l'aluminium. L'annonce d'aujourd'hui constitue un pas de plus vers la commercialisation de ce procédé, avec une technologie disponible sur le marché en 2024, qui seront suivis d'applications industrielles. »

- Ben Kahrs, Président, Vice-président exécutif et chef de l'innovation d'Alcoa

-- « Il s'agit d'une étape majeure dans la redéfinition du processus de production de l'aluminium, qui a plus de 100 ans. Elle contribuera à surmonter la problématique de l'aluminium - un matériau essentiel à la décarbonisation du monde, mais dont la production consomme une importante quantité de carbone. Rio Tinto a hâte de déployer sur le marché cette technologie révolutionnaire sans carbone et de fournir à ses clients l'aluminium vert qu'ils attendent. »

- Ivan Vella, directeur exécutif de Rio Tinto Aluminium

À propos d'ELYSIS

ELYSIS est une entreprise technologique issue d'un partenariat unique entre deux leaders mondiaux de l'industrie de l'aluminium -- Alcoa et Rio Tinto. Son objectif est de révolutionner la façon de produire de l'aluminium à travers le monde. Notre procédé permet d'éliminer tous les gaz à effet de serre directement reliés à la production d'aluminium, et de produire de l'oxygène. Alcoa, Rio Tinto, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont réalisé un investissement combiné de 228 millions de dollars (CAD) pour créer ELYSIS et voir cette technologie atteindre sa maturité commerciale. Pour en savoir plus, consultez le site www.elysis.com/fr/.

