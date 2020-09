Nouvelle application pour améliorer le stationnement au centre-ville

Lancement de P$ Montréal Centre-Ville pour faciliter activement la mobilité

des Montréalaises et Montréalais

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Agence de mobilité durable (l'« Agence ») et la Ville de Montréal ont annoncé aujourd'hui le lancement et l'accès au grand public du nouvel outil mobile P$ Montréal Centre-Ville, lequel permet dès maintenant aux automobilistes et visiteurs du centre-ville d'accéder plus facilement à plusieurs stationnements privés du secteur situés à proximité de la rue Sainte-Catherine, tout en bénéficiant du même tarif que le stationnement tarifé sur rue dans certains d'entre eux.

Annoncé en juillet dernier, lors du recrutement pour la phase test, et principalement développé comme une solution de stationnement additionnelle dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Sainte-Catherine, P$ Montréal Centre-Ville devient davantage pertinent, dans le contexte de la situation sanitaire extraordinaire que nous vivons tous, comme levier pour faciliter la mobilité près des commerces du centre-ville, une priorité tant pour l'administration montréalaise que pour l'Agence.

Nouvelles fonctionnalités

L'application, maintenant disponible sur les plateformes de téléchargement pour téléphone intelligent, identifie et géolocalise sur une carte plusieurs stationnements privés situés à proximité de la rue Sainte-Catherine, et permet ainsi aux automobilistes de s'y diriger facilement.

De plus, dans le but de profiter davantage de l'offre de stationnement déjà disponible dans des stationnements privés du centre-ville, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier des mêmes tarifs que le stationnement sur la rue Sainte-Catherine Ouest dans plusieurs garages intérieurs à proximité gérés par Indigo Parc Canada, premier partenaire du projet. Les utilisateurs bénéficieront automatiquement du tarif réduit pendant deux heures - entre 11 h et 21 h, tous les jours de la semaine - sans aucune action supplémentaire de leur part, simplement en se présentant dans l'un des stationnements participants :

Place Montréal Trust - 1500 McGill College

- 1500 McGill College 1250 René-Lévesque - 1250, boulevard René-Lévesque Ouest

- 1250, boulevard René-Lévesque Ouest Tour KPMG - 600 boulevard De Maisonneuve Ouest

Au total, l'entente permettra d'offrir des stationnements à prix réduits pour près de 500 espaces de stationnement.

L'Agence est heureuse de partager que plusieurs partenaires potentiels, propriétaires de stationnements privés, ont également signifié leur intérêt à participer au projet et que des discussions sont présentement en cours : de nouvelles alternatives pour trouver du stationnement au centre-ville de Montréal pourraient être disponibles au cours des prochaines semaines, enrichissant encore l'offre de stationnement disponible.

Notons qu'à la suite d'un récent sondage1 effectué par la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville, une des principales améliorations souhaitées par la majorité des commerçants (54 %) est une plus grande accessibilité de la rue aux automobilistes, que ce soit par une plus grande facilité de stationner ou de circuler.

« Ainsi, grâce aux nouvelles fonctionnalités intégrées, P$ Montréal Centre-Ville répond également directement à cette attente exprimée récemment par les commerçants de la rue Sainte-Catherine. En profitant de l'offre des différents stationnements existants, les utilisateurs et visiteurs du centre-ville auront, en réduisant le temps de recherche d'un espace de stationnement, une plus grande facilité à se déplacer et se stationner : plusieurs stationnements privés situés à proximité de la rue Sainte-Catherine, participant au projet pilote ou non, sont désormais identifiés, géolocalisés sur une carte et facilement accessibles à travers l'application », a souligné M. Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence. « De plus, nous sommes enthousiastes face à l'intérêt généré par ce projet! Il y a un besoin bien réel de la part des automobilistes, des commerçants et des propriétaires privés de stationnement, et nous voyons cette solution comme une bonne partie de la réponse. »

« Améliorer l'expérience des visiteurs au centre-ville qui choisissent de s'y rendre en voiture passe notamment par un accès plus facile à tous les stationnements offerts », a fait part la mairesse de Montréal, Valérie Plante. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à profiter de cette nouvelle application pour encourager les commerçants du centre-ville et leur démontrer leur soutien en cette difficile période»

« La gestion du stationnement est un élément clé de l'offre de mobilité. Seulement autour de la rue Sainte-Catherine Ouest, il y a présentement 12 500 places de stationnement hors rue dans le secteur. Selon l'heure et le jour de la semaine, ces espaces sont utilisés en moyenne à 70%. Avec le lancement de cette application, on facilite davantage l'accessibilité. C'est grâce à de telles initiatives qu'on pourra faire plus de places à tous les usagers du réseau », a affirmé M. Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Nouveautés de P$ Montréal Centre-Ville

Grâce aux nouveautés de P$ Montréal Centre-Ville, l'utilisateur peut :

S'y connecter avec les mêmes identifiants que P$ Service mobile ( les deux applications continueront de vivre en parallèle pour la durée du pilote );

); Visualiser l'offre en stationnement de l'Agence de mobilité durable et de ses partenaires, sa localisation sur une carte et les tarifs applicables selon le secteur;

Planifier ses trajets;

Utiliser l'outil de navigation pour se rendre à destination;

Profiter du tarif du stationnement sur rue dans les terrains/garages participants (entre 11h et 21 h).

Retour sur une phase test qui a suscité l'engouement des utilisateurs

Dans un premier temps, la phase test, lancée en juillet, a duré un peu plus d'un mois. À la suite d'un appel lancé aux utilisateurs actuels de l'application P$ Service mobile et à l'ensemble des automobilistes et citoyens qui souhaiteraient tester l'application bêta avant son lancement officiel, la réponse a été au-delà des attentes de l'Agence : ce sont donc quelques 5 800 utilisateurs qui se sont manifestés pour être testeurs. De ce nombre, plus de 1 500 ont eu accès à l'application pour la tester, générant un nombre équivalent de téléchargements et plus de 2 000 transactions effectuées, ce qui a permis de bonifier et stabiliser l'application.

L'application est désormais disponible à toutes et tous et l'Agence invite la population montréalaise à la télécharger dès maintenant, soit dans la boutique Apple Store ou dans celle de Google Play .

À la suite du projet pilote, qui se poursuivra au minimum jusqu'à la fin de l'année, ces fonctionnalités seront intégrées à l'application P$ Service mobile, que les Montréalais connaissent bien, qui sera mise à jour et disponible à tous les utilisateurs dans une version améliorée. L'Agence s'est associée à Passport Labs Inc. pour créer et propulser l'application.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui a pour mission de veiller à la gestion, à l'application de la réglementation et au développement innovant du stationnement tarifé, sur rue et hors rue, sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal. Elle contribue par son leadership à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public, en soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine. Entre autres, l'Agence travaille à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public.

Depuis le 1er janvier 2020, les activités de Société en commandite Stationnement de Montréal, de même que celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS) qui relevait du Service de police de la Ville de Montréal, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable.

_________________________________

1 Du 21 au 27 août dernier se déroulait, sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Atwater et Metcalfe, une étude afin de connaître le positionnement de 100 commerçants à propos de leur appréciation de la nouvelle configuration de l'espace public sur la rue Sainte-Catherine. Ce sont essentiellement des commerces de détail (mode, électronique, commodité, etc.), des restaurants et des bureaux offrant des services professionnels qui ont été interrogés.

