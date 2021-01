44 % des professionnels envisageraient de déménager, mais seulement 16 % seraient prêts à accepter une réduction de salaire pour le faire, selon une étude de Robert Half

Près de 3 entreprises sur 10 permettent aux travailleurs de déménager de façon permanente

Robert Half présente trois tendances en milieu de travail pour 2021 et au-delà.

TORONTO, le 21 janv. 2021 /CNW/ - Une nouvelle étude réalisée par Robert Half, une entreprise de recrutement et placement de personnel mondiale, montre que le déménagement est un facteur important pour les professionnels et les employeurs à l'heure actuelle. Quarante-quatre pour cent des travailleurs sondés ont dit qu'ils envisageraient de déménager dans une autre ville si leur entreprise leur proposait de travailler à distance sur le long terme, et 3 % ont déjà déménagé. Un sondage distinct auprès des gestionnaires des ressources humaines (RH) indique que de nombreuses entreprises sont ouvertes à l'idée d'une main-d'œuvre qui soit où elle le souhaite : 49 % des répondants ont déclaré que leur organisation avait permis à son personnel actuel de déménager temporairement, et 27 % ont indiqué que leur employeur était favorable aux déménagements permanents.

Pourquoi les travailleurs veulent déménager

Bien que la motivation à déménager puisse varier, les travailleurs citent souvent un changement de décor (37 %) et un coût de la vie inférieur (32 %). Toutefois, l'étude montre que le salaire demeure une priorité pour la plupart des professionnels : 84 % d'entre eux ne seraient pas prêts à accepter une réduction de salaire à leur poste actuel s'ils déménageaient.

« La plupart des organisations sont passées au travail à distance en raison de la pandémie, et les employés ont prouvé qu'ils n'avaient pas besoin d'être dans le bureau pour être productifs », a déclaré David King, président de district principal de Robert Half au Canada. « Maintenant que les entreprises sont prêtes pour soutenir le travail à domicile, les travailleurs sont plus susceptibles de déménager dans une région qui améliorera leur niveau de vie et leur qualité de vie. »

Comment les employeurs traitent la rémunération

Alors que les employés songent à déménager dans une nouvelle ville, les entreprises doivent revoir leur approche de la rémunération. Les gestionnaires des RH ont dit qu'ils détermineront le salaire des employés actuels qui choisissent de déménager en fonction des points suivants :

L'emplacement du bureau de l'entreprise : 68 %

Le nouveau lieu de travail de l'employé : 22 %

Aucune décision n'a été prise : 9 %

« Que les employés envisagent un déménagement permanent ou temporaire, la pandémie a accéléré le passage à une main-d'œuvre qui vit où elle le souhaite et a changé à jamais la façon dont les entreprises fonctionnent et gèrent leurs employés », a ajouté M. King. « La souplesse et la confiance seront toutes deux essentielles à mesure que les équipes se disperseront et que les organisations s'adapteront au changement continu. »

Robert Half fait état de trois tendances en matière de recrutement, attribuables au développement d'une main-d'œuvre dispersée :

Le bassin de talents deviendra un océan. À mesure que les organisations adoptent de plus en plus une approche qui privilégie les régions éloignées, elles se rendent compte de la valeur qu'offre un recrutement en dehors de leur ville. Les gestionnaires d'embauche peuvent éviter de se noyer dans un déluge de curriculum vitae et accéder directement aux meilleurs candidats en s'associant à une entreprise de recrutement et placement de personnel. Les investissements changent. Les entreprises consacrent davantage de budget à la technologie qui favorise la sécurité du travail à distance et la collaboration harmonieuse, ainsi qu'aux programmes et aux avantages liés à la santé et au bien-être des employés. Une intégration et une gestion des départs efficaces sont essentielles. Bien que l'intégration virtuelle ait déjà remplacé le processus d'orientation en personne dans de nombreuses organisations, les employeurs doivent également repenser la façon dont ils gèrent les départs des employés à distance.

À propos du sondage

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes du 27 octobre au 18 décembre 2020. Il est fondé sur les réponses de 500 travailleurs canadiens âgés de 18 ans ou plus et de plus de 180 gestionnaires des ressources humaines travaillant dans des entreprises au Canada qui comptent 20 employés ou plus.

