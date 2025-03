NOUVELLE ANALYSE DE L'INSTITUT DU QUÉBEC - QUELS POURRAIENT ÊTRE LES IMPACTS DES CONTRE-TARIFS SUR LE QUÉBEC ?

MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - En riposte aux menaces de Trump d'imposer des tarifs douaniers, le gouvernement fédéral a annoncé des contre-tarifs qui, bien que nécessaires, auront immanquablement des conséquences sur l'économie du Québec. Ainsi, les entreprises d'ici qui dépendent des importations américaines seront indéniablement placées devant un choix difficile : réduire leurs marges de profits ou augmenter leurs prix, perturbant par conséquent des décennies d'intégration économique nord-américaine. Dans sa plus récente note d'analyse, l'Institut du Québec a voulu apporter un éclairage sur cette question.

« Parmi les constats les plus intéressants, notre analyse révèle que la phase 1 du plan canadien épargne les importations les plus critiques pour le Québec, déclare Emna Braham, présidente-directrice générale de l'Institut du Québec, soit la majeure partie des intrants industriels : huiles minérales pour les raffineries, composants mécaniques pour l'aéronautique, pièces détachées pour le transport terrestre, équipements électriques et véhicules de manutention. Plus spécifiquement, ces intrants industriels représentent près de 80 % des produits américains importés par le Québec. Ainsi, bien que dans un premier temps l'approche retenue n'affectera que modestement Washington, elle préserve des options pour la suite. »

Autre constat : les contre-tarifs pourraient aussi créer des occasions d'affaires. À titre d'exemple, les entreprises québécoises qui importent du bois d'œuvre des États-Unis pourraient désormais s'approvisionner auprès de fournisseurs locaux, ce qui ouvrirait un nouveau marché aux producteurs québécois et compenserait pour une partie des pertes encourues par l'imposition des tarifs douaniers américains.

Enfin, les consommateurs québécois seront, pour leur part, directement touchés par les hausses de prix sur les biens de consommation comme les électroménagers, les meubles, les vêtements, et les produits alimentaires. Contrairement aux impacts industriels qui varieront d'une région à l'autre, ces hausses affecteront donc l'ensemble du Québec.

