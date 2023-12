Nouvelle action collective au Québec en lien avec l'éclosion de la bactérie Salmonella

MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le cabinet d'avocats Slater Vecchio LLP a déposé une action collective au nom des personnes au Québec ayant acheté ou consommé des cantaloups faisant l'objet des rappels récents de Santé Canada et qui sont tombées malades.

Le 1er novembre 2023, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en collaboration avec Santé Canada, a émis un rappel des melons cantaloups de marque Malichita en raison de la présence de traces de la bactérie Salmonella découvertes lors de tests. Par la suite, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a élargi le rappel pour inclure les cantaloups préemballés de marque Rudy et d'autres fruits vendus à travers le Canada.

Selon la dernière mise à jour d'un Rapport de Santé Canada, l'éclosion de cantaloups a entraîné au moins 129 cas signalés de Salmonella, dont 91 rien qu'au Québec. Cette épidémie a conduit à 44 hospitalisations et à cinq décès tragiques.

D'après un récent Article de CBC/Radio-Canada, il est suggéré que le nombre réel d'individus affectés pourrait être considérablement plus élevé, laissant entendre une menace imminente qui pourrait toucher des milliers de personnes. Les cas diagnostiqués pourraient ne représenter qu'une fraction de l'ampleur réelle du problème.

Saro Turner, associé chez Slater Vecchio, a déclaré : "L'objectif de cette action collective est de garantir l'accès à la justice pour ceux qui sont tombés malades ou ont subi des pertes financières en consommant ou achetant ces produits dangereux sans valeur."

Si vous avez acheté ces cantaloups ou des fruits apparentés rappelés mais ne les avez pas consommés, ne les mangez pas et conservez une preuve d'achat, notamment un reçu ou une photo horodatée, si disponible. Bien que les personnes en bonne santé puissent présenter des symptômes à court terme, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles ayant un système immunitaire affaibli courent un risque plus élevé de réactions graves, voire fatales.

Si vous pensez qu'avoir mangé un cantaloup rappelé a entraîné une maladie, consultez un professionnel de la santé dès que possible.

Slater Vecchio LLP cherche à identifier les personnes ayant acheté un cantaloup rappelé ou un produit de fruit apparenté vendu entre le 10 octobre 2023 et le 24 novembre 2023. Veuillez soumettre vos informations sur notre site web à https://www.slatervecchio.com/action-collective/rappel-cantaloups-salmonella/

SOURCE Slater Vecchio LLP

Renseignements: [email protected]