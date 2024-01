VANCOUVER, BC, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Le cabinet d'avocats Slater Vecchio LLP a déposé une action collective en Colombie-Britannique au nom des personnes au Canada, excluant les résidents du Québec, ayant acheté des cantaloups ou des produits contenant des cantaloups susceptibles d'avoir été contaminés par la bactérie Salmonella, ou qui sont tombés malades après avoir consommé ces produits.

Santé Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la Food and Drug Administration des États-Unis et d'autres autorités sanitaires ont rappelé les cantaloups de marque Malichita et Rudy, les produits contenant ces cantaloups et d'autres produits potentiellement contaminés vendus au Canada et aux États-Unis après que des traces de la bactérie Salmonella ont été identifiées dans certains de ces produits. Selon CBC/Radio-Canada, le ministère mexicain de la Santé a ordonné la fermeture temporaire d'une usine de conditionnement de melons liée à l'éclosion le 15 décembre 2023.

L'Agence de la santé publique du Canada a annoncé le 22 décembre 2023 qu'il y a eu 164 cas d'infections à Salmonella confirmés en laboratoire, dont 111 cas liés au Québec, ainsi que 61 hospitalisations et sept décès au Canada en lien avec cette éclosion. Si les personnes en bonne santé peuvent présenter des symptômes de courte durée à la suite d'une exposition aux salmonelles, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque plus élevé de réactions graves, voire mortelles.

Slater Vecchio LLP a déjà intenté une action collective au nom des résidents du Québec le 12 décembre 2023 en réponse à cette éclosion de la bactérie Salmonella.

Anthony Vecchio, K.C., associé de Slater Vecchio LLP, a déclaré : "Grâce à ces actions collectives, nous nous efforçons de donner accès à la justice aux Canadiens qui sont tombés malades après avoir consommé un produit contaminé ou qui ont acheté un produit rendu impropre à la consommation en raison de sa contamination réelle ou potentielle par la bactérie Salmonella".

Si vous pensez avoir contracté une maladie après avoir consommé un cantaloup ou tout autre produit potentiellement contaminé, veuillez consulter un professionnel de la santé dès que possible.

Si vous avez acheté, mais n'avez pas encore consommé un cantaloup ou un autre produit rappelé, suivez les conseils de Santé Canada et jetez le produit ou retournez-le à l'endroit où vous l'avez acheté.

Slater Vecchio LLP cherche à identifier les personnes ayant acheté un cantaloup rappelé ou un produit de fruit apparenté vendu après le 10 octobre 2023. Veuillez soumettre vos informations sur notre site web à https://www.slatervecchio.com/action-collective/rappel-cantaloups-salmonella/

SOURCE Slater Vecchio LLP

Renseignements: [email protected]