Nouvel outil pour suivre le vieillissement de la population et les conditions de vie des personnes aînées du Québec

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - L'Institut de la statistique du Québec lance une nouvelle vitrine statistique sur le vieillissement de la population et les personnes aînées, résultat d'un partenariat avec le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

On y trouve de nombreux indicateurs touchant à la démographie, aux conditions de vie matérielles, au travail, à la retraite, au mode de vie, à la santé et au bien-être, ainsi qu'à la participation sociale des personnes aînées. Les statistiques présentées permettent des comparaisons entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre différents groupes d'âge. On y trouve aussi des statistiques comparant le Québec et l'Ontario.

Mis à jour régulièrement, ces indicateurs constitueront une mine d'or d'information pour quiconque s'intéresse aux conditions de vie des personnes aînées, de même qu'à leur apport à la société.

Voici un aperçu de ce qu'on y apprend.

Travail

Le nombre de personnes de 65 ans et plus dans la population active a considérablement augmenté depuis une vingtaine d'années : il est passé de 29 000 personnes en 2000 à 233 000 personnes en 2023. Leur part dans l'emploi total a quintuplé, passant de 0,8 % en 2000 à 4,9 % en 2023.

Parmi les 65 ans et plus, le taux d'emploi continue sa tendance à la hausse, tant chez les femmes que chez les hommes. Il est passé de 3,2 % pour l'ensemble du groupe en 2000 à 12,3 % en 2023. Il est toutefois moins élevé qu'en Ontario, où il est passé de 6,5 % à 15,0 %.

En 2023, le nombre moyen d'heures travaillées par semaine chez les personnes de 65 ans et plus qui sont en emploi est de 28,1h. Ce nombre est significativement plus élevé chez les hommes (29,8h) que chez les femmes (24,2h).

Retraite

Au Québec, en 2023, l'âge moyen de la prise de la retraite est de 64,7 ans, soit 65,5 ans chez les hommes et 64,0 ans chez les femmes. Une tendance à la hausse de l'âge moyen de la prise de la retraite s'observe environ depuis le début des années 2000, tant chez les hommes (+ 4,1 ans) que chez les femmes (+ 5 ans).

L'âge moyen de la prise de la retraite tend à être légèrement plus élevé en Ontario qu'au Québec. En 2023, il est de 65,1 ans.

Situation dans les ménages

En 2021, environ 91 % des personnes de 65 ans et plus vivaient dans un ménage privé et 9 %, dans un logement collectif, telle une résidence privée pour aînés. Si la quasi-totalité des 65-74 ans vivaient en ménage privé (98 %), la proportion est de 62 % chez les 85 ans et plus, qui sont proportionnellement plus nombreux à vivre en logement collectif.

Les personnes en ménage privé peuvent vivre en couple, seules ou avec d'autres personnes, apparentées ou non. En 2021, il était globalement plus commun pour les personnes de 65 ans et plus de vivre en ménage privé en couple (54 %) que de vivre seules (28 %) ou avec d'autres personnes (9 %).

Transport

En 2019, l'automobile était le moyen de transport privilégié des personnes de 65 ans et plus au Québec. En effet, environ les deux tiers d'entre elles se sont le plus souvent servies de l'automobile pour leurs déplacements en tant que conducteur ou conductrice (64 %), et environ le quart (23 %) en tant que passager ou passagère.

Environ 9 % des personnes aînées ont plutôt utilisé le taxi, le transport adapté ou le transport en commun, et 3,0 % d'entre elles ont surtout eu recours à la bicyclette, à la marche, au fauteuil roulant ou à la voiturette motorisée.

Satisfaction à l'égard de sa vie sociale

Au Québec, en 2020-2021, la proportion de personnes très satisfaites de leur vie sociale était plus élevée chez les personnes de 65 ans et plus (44 %) que chez les plus jeunes (entre 27 % et 35 % selon le groupe d'âge chez les 15-64 ans).

Les femmes étaient en proportion plus nombreuses que les hommes à être insatisfaites de leur vie sociale chez les 65 ans et plus dans leur ensemble (10 % c. 7 %) et parmi les 65-74 ans (10 % c. 8 %).

Découvrez tous les indicateurs de la vitrine statistique sur le vieillissement de la population et les personnes aînées. De nouveaux indicateurs seront ajoutés au cours des prochains mois. Si vous souhaitez que l'on vous tienne au courant, abonnez-vous aux alertes courriel de mises à jour.

Depuis 25 ans, l'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir.

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques.

SOURCE Institut de la statistique du Québec