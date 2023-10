Nouvel outil de classification des fromages - Des pastilles de goût pour les Fromages d'ici

MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Poursuivant leur mission de démocratiser les fromages québécois, les Producteurs de lait du Québec introduisent un nouvel outil de classification des fromages d'ici disponible en ligne. Les nouvelles pastilles de goût proposent un profil aromatique sur trois niveaux :

: de douce à puissante, l'intensité permet de comprendre la force avec laquelle seront perçus les attributs du fromage. La texture : ferme, souple, cassante, fondante, la texture est la sensation du fromage en bouche.

« Une étude menée auprès de la population québécoise révèle que seulement 31 % des achats de fromages fins s'orientent vers les découvertes1. Le Québec proposant plus de 1 000 fromages, il apparaissait judicieux de conceptualiser un outil permettant de mieux accompagner les consommateurs dans leurs découvertes. Nous proposons un guide concret pour affiner la connaissance de ces produits et en stimuler l'attrait. On rappelle candidement qu'il y a un fromage d'ici pour tous les goûts. »

-- Julie Gélinas, directrice marketing, Les Producteurs de lait du Québec.

« Les artisans fromagers du Québec produisent la grande majorité des fromages fins du Canada et créent des produits incroyablement variés à partir du lait de qualité de chez nous. L'étendue des découvertes gustatives possibles grâce aux Fromages d'ici est énorme et nous sommes fiers de guider les consommateurs et de leur fournir de l'information précise et synthétisée à cet effet. »

-- Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec.

À propos des Fromages d'ici

Fromages d'ici est une marque des Producteurs de lait du Québec dont la principale mission est de promouvoir et de faire découvrir plus de 1000 fromages de lait de vache faits ici avec passion et talent. D'un bout à l'autre de la province, des artisans fromagers utilisent du lait d'ici de la plus grande qualité pour développer des fromages exceptionnels, primés et typiques du terroir dont ils proviennent. Par ses différentes actions, Fromages d'ici facilite la découverte de ces produits uniques aux gens d'ici.

