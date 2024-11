NOUVEL AVIS ADRESSÉ À LA MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - La qualification : une nécessité pour la main-d'œuvre des salles de contrôle du secteur minier

L'implantation des salles de contrôle dans le secteur minier est un incontournable dans la transition vers la mine intelligente. Actuellement, la phase de consolidation s'intensifie et nécessite l'acquisition de compétences spécifiques pour travailler avec les données, les systèmes et les panneaux de contrôle disponibles dans la salle de contrôle. La maîtrise des compétences est essentielle pour surveiller, contrôler et optimiser la production minière. Les salles de contrôle jouent un rôle essentiel dans l'industrie minière en permettant une gestion plus précise, une meilleure utilisation des ressources et une réduction de l'impact environnemental. Cependant, il n'existe aucun programme d'études ayant pour objectif de développer l'ensemble des compétences requises permettant à une personne d'opérer une salle de contrôle dans une entreprise minière.

« À la lumière des résultats de l'étude de pertinence, l'Institut national des mines collaborera avec les entreprises du secteur minier et les établissements d'enseignement pour la création d'un programme d'études ou la modification d'un ou de plusieurs programmes d'études existants visant la qualification de la main-d'œuvre travaillant dans les salles de contrôle dans le secteur minier. »

Christine Duchesneau, présidente-directrice générale

Institut national des mines

Un avis en cohérence avec la vision du gouvernement du Québec

Que ce soit concernant les objectifs de décarbonation du secteur minier, les enjeux de la planification stratégique 2023-2028 du ministère de l'Enseignement supérieur, la vision économique du gouvernement du Québec, le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, la Politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue ou même le Plan d'action pour la main-d'œuvre du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, cet avis concorde parfaitement avec les objectifs et la vision du gouvernement du Québec.

Soutenir pour investiguer

Avec le soutien de la ministre de l'Enseignement supérieur et de son ministère, l'Institut a entrepris, en collaboration avec ses partenaires, une démarche visant à réaliser une étude de pertinence à l'automne 2024. Au cours des dernières années, l'Institut national des mines a démontré sa capacité à générer des projets favorisant l'actualisation de la formation, contribuant ainsi à la démarche des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans la révision de leurs programmes. Cet avis favorise l'adaptabilité à l'évolution du marché du travail, à la transition numérique des organisations et, par conséquent, à l'actualisation des compétences et de la formation offerte dans les établissements d'enseignement. La pertinence des projets et recherches de l'Institut national des mines réside, depuis sa création, dans sa volonté de représenter les réalités du terrain. Ainsi, l'Institut veille à ce que la formation soit une alliée pour une industrie plus compétitive, plus verte et plus durable.

Il est possible de consulter l'avis sur le site Web de l'Institut national des mines.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

