MONCTON, NB, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Les réseaux électriques intelligents - des réseaux qui utilisent mieux les actifs de production, de transport et de distribution de l'électricité pour offrir un meilleur service à la clientèle - accroissent le dynamisme et la flexibilité des systèmes électriques et améliorent la sécurité de l'approvisionnement en électricité, tout en réduisant les émissions et en créant de bons emplois dans la classe moyenne pour les Canadiens.

Aujourd'hui, Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a assisté au congrès sur les réseaux intelligents de l'Energy Innovation Forum, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, où elle a annoncé le lancement d'un appel de propositions pour des réseaux intelligents.



Financés par le Programme d'innovation énergétique du Canada, les projets retenus au terme de cet appel de propositions seront à la base des grandes innovations technologiques, commerciales et réglementaires qui abattront les obstacles au déploiement à grande échelle des projets pilotes.

Cet appel de propositions devrait contribuer à améliorer notablement la fiabilité, la résilience et la souplesse des réseaux; à rendre l'énergie plus abordable; à réduire les émissions de gaz à effet de serre; et à rendre le marché plus favorable à l'application en grand des innovations performantes.



Il comporte deux volets :

Démonstration : Financement de projets qui accélèrent la modernisation du réseau, comblent les lacunes du marché au moyen de solutions commerciales, améliorent l'accès des abonnés à des solutions intégrées aux réseaux et abaissent les émissions. L'appel est ouvert jusqu'au 10 janvier 2024.

Financement de projets qui accélèrent la modernisation du réseau, comblent les lacunes du marché au moyen de solutions commerciales, améliorent l'accès des abonnés à des solutions intégrées aux réseaux et abaissent les émissions. L'appel est ouvert jusqu'au 10 janvier 2024. Renforcement des capacités d'innovation réglementaire : Financement de projets qui favorisent la coopération et l'échange d'informations, qui permettent la création et l'adoption d'approches innovantes pour la régulation économique des systèmes électriques et qui créent les conditions propices à une participation et un dialogue véritables dans l'écosystème réglementaire. L'appel est ouvert jusqu'au 31 janvier 2024.

Pour financer leurs projets de démonstration, les candidats retenus pourraient recevoir chacun des contributions couvrant jusqu'à 50 % du total des coûts admissibles (jusqu'à un financement maximal de 6 millions de dollars). Dans le cas des projets d'innovation réglementaire, les contributions accordées pourraient couvrir jusqu'à 75 % du total des coûts admissibles de chaque projet retenu, jusqu'à un financement maximal de 1,5 million de dollars. D'autres informations sur les critères d'admissibilité sont disponibles dans les guides du demandeur.

Cet appel représente une autre mesure prise par le gouvernement fédéral pour lutter contre les changements climatiques. Le Canada continuera d'investir dans les technologies les plus novatrices afin de créer des emplois durables et de favoriser la croissance économique tout en appuyant les objectifs climatiques.

Citations

« Les Canadiens méritent des réseaux électriques abordables, flexibles et efficaces pour alimenter leurs maisons et leurs lieux de travail. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des réseaux électriques plus polyvalents et plus flexibles ainsi que dans la sécurité de l'approvisionnement en électricité, tout en réduisant les émissions et en créant ou en préservant de bons emplois dans la classe moyenne pour les Canadiens. »



L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je suis ravie d'annoncer ce nouvel appel de propositions. Les investissements dans les réseaux intelligents optimisent l'utilisation des actifs des systèmes électriques, ce qui nous permet de faire plus avec moins et de tirer parti de ce dont nous disposons déjà. Les solutions associées aux réseaux intelligents offrent des moyens plus économiques de réaliser nos objectifs de carboneutralité, tout en promouvant l'expérience client, le choix et un service abordable. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée de Toronto-Danforth

Quelques faits

Le budget de 2023 propose de verser 3 milliards de dollars sur 13 ans à Ressources naturelles Canada pour reconstituer le financement du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification et élargir celui-ci afin de soutenir des projets d'énergie propre dans des collectivités locales et autochtones, pour renouveler le Programme des réseaux intelligents chapeauté par le Programme d'innovation énergétique et pour appuyer l'éolien en mer.

Liens pertinents

