Nouvel accord Canada-Québec : ensemble pour sauver des vies - Plus de 86 M$ pour lutter contre les drogues et les surdoses

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le Canada fait face à l'une des crises de santé publique les plus graves de son histoire - la crise des drogues illicites toxiques et des surdoses. C'est pourquoi les gouvernements du Québec et du Canada unissent leurs forces pour faire face à cette crise de santé publique, notamment par des mesures de prévention, de réduction des risques, de traitement, et de rétablissement.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, le ministre québécois responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et la députée fédérale d'Hochelaga, L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu l'Accord de contribution Canada-Québec sur les dépendances et l'usage de substances , qui prévoit plus de 86,8 millions de dollars pour soutenir le Québec en matière de la lutte aux dépendances, de prévention des surdoses et des risques liés à la consommation de drogue. Les fonds fédéraux liés à cet accord proviennent du Programme sur l'usage et la dépendance aux substances (PUDS) et sont octroyés au gouvernement du Québec sans conditions.

Ce sont plus de 96 projets, choisis par le Québec, qui pourront bénéficier des sommes investies. Certains de ces projets permettront l'ajout de services en matière de prévention des surdoses et des risques liés à la consommation, et ce en fonction des réalités et des priorités propres à chacune des régions du Québec. D'autres permettront la mise en place de projets de recherche visant le développement de nouvelles connaissances en matière d'usage et de dépendance aux substances. Ce financement appuiera donc divers partenaires institutionnels et communautaires qui travaillent à améliorer les résultats la santé des personnes à risque de surdoses ou à risque liés à la consommation.

Les gouvernements du Québec et du Canada répondent présents pour soutenir les partenaires et les organismes communautaires qui travaillent à sauver des vies et travaillent à réduire les méfaits liés à la consommation.

« Nous sommes conscients des conséquences tragiques de la consommation de substances sur les familles, les amis et les communautés à travers le Canada. Notre approche globale et compatissante vise à réduire les risques et à sauver des vies. Nous soutenons les organisations communautaires qui sont profondément enracinées dans leurs communautés, qui ont la confiance de leurs clients et qui possèdent les connaissances nécessaires pour faire une réelle différence dans la vie des gens. Nous utilisons tous les outils à notre disposition pour répondre à la consommation de substance et construire un avenir plus sûr, plus sain et plus solidaire pour la population canadienne.

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les substances en circulation sont devenues extrêmement dangereuses; aujourd'hui, consommer, c'est mettre sa vie en danger. C'est pourquoi on doit aller encore plus loin dans nos actions en prévention en permettant à ceux qui le désirent de tester leurs drogues, mais également pour mieux accompagner les personnes qui consomment des substances, ainsi que leur entourage, qui eux aussi ont souvent besoin d'aide. L'expertise terrain des organismes communautaires est une grande force de notre système au Québec et je suis content d'annoncer que pour la première fois au Québec une partie des sommes leur sera dédiée, eux qui sont de précieux alliés du réseau de la santé. C'est pourquoi on veut continuer de les soutenir dans leur mission si importante et ainsi augmenter la portée de l'aide offerte aux personnes qui en ont le plus besoin. »

Lionel Carmant

Ministre responsable des services sociaux au gouvernement du Québec

« Dans tout le pays, des organisations travaillent sans relâche pour apporter un soutien essentiel aux personnes qui consomment des substances. Il est primordial que les financements soient dirigés là où ils peuvent avoir la meilleure incidence. Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour lutter contre la crise des surdoses, notamment en apportant un soutien aux personnes qui fournissent des services vitaux à ceux qui ont besoin d'un traitement. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada

Ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Les fonds fédéraux liés à cet accord proviennent du Programme sur l'usage et la dépendance aux substances (PUDS).

Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada concluent depuis 2018 des accords reconnaissant qu'il revient au Québec d'administrer les fonds fédéraux sur son territoire selon ses propres priorités et orientations.

Par le biais des nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada investit 144 millions de dollars au PUDS pour financer les services de soutien communautaire et d'autres interventions sanitaires fondés sur des données probantes.

Depuis 2017, plus de 650 millions de dollars ont été investis dans plus de 400 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada.

