Hébergement pour personnes ayant une déficience ou un trouble du spectre de l'autisme - Inauguration du Manoir Horizon

CHÂTEAUGUAY, QC, le 15 août 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a procédé aujourd'hui, dans le cadre de sa tournée dans la région de la Montérégie, à l'inauguration du troisième pavillon du Manoir Horizon, une solution résidentielle communautaire et personnalisée pour les adultes ayant une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Il était accompagné pour l'occasion de la députée de Châteauguay, Marie-Belle Gendron.

Le Manoir Horizon est une maison entièrement rénovée qui comprend 10 chambres d'hébergement, dont 9 sont permanentes, c'est-à-dire qui accueilleront les personnes tout au long de leur vie, jusqu'à ce qu'elles nécessitent des soins médicaux actifs que l'organisme ne sera pas en mesure d'offrir. L'autre chambre sera résidentielle en alternance, c'est-à-dire qu'elle offrira de l'hébergement à plusieurs familles pour une durée déterminée, fixe et régulière sur une période de quatre à six semaines.

Le budget annuel de fonctionnement pour les 10 places d'hébergement est de 1,2 million $ récurrent. Pour l'année en cours, le projet sera financé pour la moitié de l'année financière. Les 400 000 $ récurrents octroyés permettront de démarrer les activités dès septembre et d'assurer la pérennité du projet.

Cette initiative a été menée par l'équipe du Centre multifonctionnel Horizon, en partenariat avec la Ville de Châteauguay, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS) et le Fonds du Grand mouvement Desjardins ainsi que d'autres grands donateurs.

Citations :

« La création de cet espace d'hébergement vient compléter l'offre de service du Centre multifonctionnel Horizon. Je suis très heureux que nos équipes des services sociaux du réseau viennent lui apporter leur appui. Un tel service constitue un gain notable de qualité de vie pour bien des personnes de la région, mais aussi un énorme soutien pour les usagères et les usagers qui pourront mieux se développer et s'épanouir, grâce à un accompagnement quotidien bien adapté à leurs besoins évolutifs. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je suis vraiment très fière de tout le travail accompli par le Centre multifonctionnel Horizon dans ce projet, mais aussi ravie de voir que notre établissement régional de santé et de services sociaux est grandement impliqué pour ce qui est de l'accompagnement offert. Il s'agit à mes yeux d'un très bel exemple de solidarité locale en faveur des personnes ayant un handicap ou un trouble du spectre de l'autisme et leurs proches. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Et la réussite de ce beau projet le démontre encore une fois. »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay

Faits saillants :

Le CISSS est non seulement impliqué pour le volet financier de l'offre de service de ce projet novateur, mais participe également à un partenariat clinique avec l'organisme en offrant le soutien nécessaire à la planification, à la mise en œuvre et au suivi à long terme de l'offre de service d'hébergement.

Le Centre multifonctionnel Horizon (CMH) est né d'un regroupement de parents bénévoles ayant un enfant handicapé, sans distinction quant à l'âge et à la situation de handicap. Ils ont mis sur pied plusieurs actions dans la communauté afin de faire valoir la place des personnes handicapées dans la société.

Depuis 2016, le CMH offre des activités de jour à une clientèle de tout handicap (physique, intellectuel ou trouble du spectre de l'autisme) de 21 ans et plus et des services de répit à partir de l'âge de six ans. Annuellement, 200 familles utilisent les services de l'organisme.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 208-2584