Inauguration de logements pour personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle

MERCIER, QC, le 15 août 2025 /CNW/ - La secrétaire d'État et députée de Châteauguay-Les Jardins-de-Napierville, l'honorable Nathalie Provost, ainsi que le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, soulignent aujourd'hui l'inauguration officielle de Chez Nous Solidaire, un projet novateur de 19 logements adaptés et avec soutien destinés à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle légère à modérée, avec ou sans trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Cette nouvelle ressource, construite sur mesure, vise à offrir à cette clientèle un milieu de vie stable, sécuritaire et permanent, tout en favorisant son autonomie et son inclusion sociale. Elle permet ainsi de proposer un logement sous forme d'appartements individuels, de créer et de maintenir un environnement propice au développement et au maintien des acquis, ainsi que d'assurer en tout temps un accompagnement adapté. Les résidents et résidentes bénéficieront également de services équitables et personnalisés, ainsi que d'un loyer subventionné afin de réduire leur précarité.

Le gouvernement du Québec y injecte au total près de 4,2 millions $, dont plus de 1,8 million $ proviennent de la Société d'habitation du Québec, qui endosse également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Au total, le ministère de la Santé et des Services sociaux assure un financement récurrent annuel de 726 000 $. La nouvelle enveloppe récurrente de 300 000 $ annoncée complète la somme de 150 000 $ qui avait été octroyée en 2019 par le MSSS. De plus, 276 000 $ alloués par le CISSSMO permettent de couvrir le montant complet requis au fonctionnement des services cliniques. Pour l'année en cours, soit jusqu'au 31 mars 2026, le financement de 526 000 $ permettra de couvrir les six premiers mois du démarrage du projet. Ces montants permettront à l'organisme d'assurer les activités de soutien, d'accompagnement et d'intégration sociale des locataires en collaboration avec les professionnels et professionnelles du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Le gouvernement du Canada contribue au projet pour près de 3,7 millions $ par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

Citations :

« Je me réjouis de voir s'ériger ce projet porteur, fruit d'une collaboration exemplaire avec nos partenaires de la Montérégie-Ouest. Il incarne l'engagement de notre gouvernement à favoriser l'autonomie, l'inclusion et la dignité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle légère à modérée, avec ou sans trouble du spectre de l'autisme, partout au Québec. La mise en place de services résidentiels adaptés à cette clientèle constitue un véritable levier vers une vie plus riche, sécuritaire et épanouissante, où chaque résident et résidente peut bâtir un avenir à la hauteur de son potentiel. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Le gouvernement fédéral est fier d'avoir participé à ce projet, qui favorise l'autonomie et l'intégration des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, modérée à légère, avec ou sans trouble du spectre de l'autisme. En collaboration avec le gouvernement du Québec, nous contribuons à bâtir une collectivité plus forte et un Canada plus solidaire pour toutes et tous. »

L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature) et députée de Châteauguay-Les Jardins-de-Napierville

« Je suis fière de voir se concrétiser un projet aussi important pour notre communauté de Châteauguay et de toute la Montérégie-Ouest. Il témoigne de notre engagement collectif à bâtir une société plus inclusive, où chacun et chacune peut trouver sa place, s'épanouir et contribuer pleinement à la vie de sa communauté. Je remercie tous les partenaires qui se sont associés pour la réalisation de ce beau projet. »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay, adjointe parlementaire de la ministre de la Famille

Faits saillants :

Rappelons que ce projet est destiné à des personnes de 18 ans et plus ayant un diagnostic ou un fonctionnement caractéristique d'une déficience intellectuelle légère à modérée, avec ou sans TSA, capables de vivre en appartement de façon autonome avec supervision, selon leurs besoins.

Porté par le CISSS de la Montérégie-Ouest, qui assure un rôle central, tant sur le plan financier que clinique, ce projet est réalisé en collaboration avec l'organisme Chez Nous Solidaire, qui offre des logements avec soutien à cette clientèle.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 208-2584; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]