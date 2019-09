Nouveaux postes de cadres chez Pages Jaunes Limitée

MONTRÉAL, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) (« PJ » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui l'arrivée en poste de deux nouveaux cadres.

Sherilyn King a été nommée au poste de vice-présidente, ventes et expérience client. Sherilyn se joint à l'équipe de la direction de la société, relevant directement de David A. Eckert, le président et chef de la direction de PJ. Depuis maintenant 22 ans, Mme King a occupé une succession de postes à responsabilité accrue au sein de l'équipe des ventes de PJ.

Steve Smith, autrefois premier vice-président, croissance rentable, a été nommé au poste de conseiller principal à la croissance rentable.

Dany Paradis a quitté la société.

« Nous remercions Dany pour ses contributions à l'entreprise et lui souhaitons tout le succès voulu dans le cadre de ses projets d'avenir, déclare M. Eckert. Nous sommes absolument enchantés d'accueillir Sherilyn dans son rôle important au sein de l'équipe de la direction. Sherilyn a encadré les récentes améliorations liées à la courbe des revenus; sa promotion et l'élargissement de sa sphère de responsabilités nous aideront à maximiser le rendement de nos recettes. »

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411.ca et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez notre site Web au https://entreprise.pj.ca/fr/.

