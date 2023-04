Nouveaux navires, achalandage en hausse, record de branchements électriques : La saison des croisières 2023 officiellement lancée au Port de Montréal !

MONTRÉAL, le 29 avril 2023 /CNW/ - La saison des croisières 2023 au Port de Montréal est lancée en grand ce matin avec l'arrivée du Zaandam, de la compagnie Holland America Line, soit l'un des plus grands navires de croisières fréquentant le Port de Montréal avec une capacité de 1440 passagers. À cette occasion, et pour souligner également le 150e anniversaire de Holland America Line, une plaque a été remise au capitaine du Zaandam, Ane Smit. La saison s'étendra jusqu'au 30 octobre et devrait accueillir plus de 45 000 passagers internationaux, soit près de 20 % d'augmentation par rapport à l'an dernier.

Zaandam de Holland America Line au Grand Quai du Port de Montréal (Groupe CNW/Administration portuaire de Montréal) Logo de Tourisme Montréal (Groupe CNW/Administration portuaire de Montréal)

Nombre de branchements électriques record

La saison comptera un total de 51 visites (soit 5 de plus que l'an dernier), avec 38 opérations d'embarquement et de débarquement, ainsi que 13 escales, et générera des retombées économiques de l'ordre de 25 millions de dollars.

Confirmant la volonté des compagnies de croisières de diminuer leur impact environnemental, plusieurs des navires attendus sont équipés pour profiter des installations d'alimentation électrique à quai offertes au Grand Quai du Port de Montréal depuis 2017. Cette technologie permet aux navires de croisière et aux navires hivernants d'arrêter leurs moteurs lorsqu'ils sont amarrés et ainsi de réduire l'émission de GES d'en moyenne 5 tonnes à chaque branchement. Huit différents navires des lignes de croisières Holland-America, Regent Seven Seas, Hapag-Lloyd et Viking effectuant un total de 19 visites cette saison auront la possibilité de se brancher.

« Le secteur des croisières confirme son attractivité et son dynamisme à Montréal. Non seulement le nombre de passagers est en hausse par rapport à l'an dernier, renouant progressivement avec un achalandage comparable à celui que nous connaissions avant la pandémie, mais les navires de croisières qui fréquentent le Port sont de plus en plus nombreux à utiliser notre système d'alimentation électrique à quai. Le Port de Montréal est le seul port sur le Saint-Laurent et l'un des 25 ports dans le monde à offrir ce service aux navires de croisières. En plus de générer des retombées économiques majeures pour la Ville, l'industrie des croisières est donc un secteur touristique en pleine évolution vers un meilleur bilan écoénergétique et des pratiques plus durables », a déclaré Martin Imbleau, président-directeur général de l'APM.

« Chaque année, l'arrivée du premier navire de croisière donne le coup d'envoi tant attendu à la saison touristique estivale. Montréal se réjouit de la venue des milliers de croisiéristes qui viendront rythmer les activités culturelles du Vieux-Port. Par ailleurs, les installations de branchement électrique à quai nous enthousiasment particulièrement ; c'est une excellente nouvelle pour la destination harmonieuse que nous sommes ! », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

Plusieurs premières visites

Cinq navires visiteront Montréal pour la première fois au cours de cette saison :

Le Hanseatic Inspiration de Hapag-Lloyd (230 passagers) ;

de Hapag-Lloyd (230 passagers) ; Le Vista de la compagnie Oceania (1200 passagers) ;

de la compagnie Oceania (1200 passagers) ; Le Pacific World de la compagnie Peace Boat (1950 passagers) ;

de la compagnie Peace Boat (1950 passagers) ; Les Viking Neptune et Viking Mars de la compagnie Viking Ocean Cruises (930 passagers chacun).

À noter que le navire The World, dont la dernière visite remonte à 2015, sera à Montréal du 25 au 27 septembre. Ce navire de 165 cabines a la particularité que les passagers sont propriétaires de leur cabine. C'est comme avoir un condo, mais sur la mer !

Un habitué du Port pour les 150 ans de Holland-America Line

Piloté par le capitaine Ane Smit, d'origine néerlandaise et employé de Holland America Line depuis 23 ans, le Zaandam est le premier navire de croisière au Port de Montréal en 2023.

Fêtant ses 150 ans d'existence cette année, la compagnie Holland-America Line s'est imposée comme étant la plus importante ligne de croisières visitant Montréal ces dernières années. En effet, entre 2010 et 2022, les navires de Holland-America Line ont fait 136 escales à Montréal et transporté 337 111 passagers, soit 54 % de l'ensemble des passagers à Montréal pendant cette période. Autrement dit, plus d'un passager sur deux est arrivé ou est parti de Montréal à bord d'un navire de cette compagnie.

Cliquez ici pour consulter l'horaire complet des croisières au Port de Montréal

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Administration portuaire de Montréal

Renseignements: Camille Lavoie, Conseillère, Hill+Knowlton Stratégies, [email protected], Téléphone : 514 375-2734; Aurélie de Blois, Conseillère aux communications, relations publiques et médias, Tourisme Montréal, 514 918-5290, [email protected]