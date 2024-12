Nouveaux mots 2024 : le palmarès Antidote

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Druide informatique dévoile son dossier Nouveaux mots 2024 mettant en vedette des mots et locutions qui ont enrichi les dictionnaires d'Antidote au cours de l'année. Cette deuxième édition du palmarès célèbre la vivacité de la langue française et illustre à quel point l'actualité façonne son évolution.

S'inscrivant dans la foulée des bilans de fin d'année, le palmarès donne la parole aux lexicographes et linguistes d'Antidote, qui dévoilent leurs ajouts préférés, classés en dix thèmes. Parmi ceux-ci, les Jeux olympiques, qui ont ébloui le monde entier à Paris l'été dernier, ont entrainé l'ajout de plusieurs mots et locutions aux dictionnaires. Le domaine de l'Intelligence artificielle influence de plus en plus nos vies, et son vocabulaire en témoigne, forgeant même de nouveaux sens à certains mots que nous connaissons déjà. Les thèmes Cuisine, Vélo et Société introduisent des mots et locutions faisant écho aux tendances actuelles. Enfin, le regretté Karl Tremblay, célèbre figure des Cowboys Fringants, fait son entrée au panthéon d'Antidote.

Avec ce dossier, Antidote confirme son statut de référence linguistique réactive et évolutive. Puisque ses dix dictionnaires s'affranchissent de la contrainte physique du papier, ils peuvent être généreusement bonifiés et s'adapter rapidement aux transformations de la langue. Ainsi, pas moins de 3800 mots et locutions ont fait leur entrée dans les dictionnaires français d'Antidote en 2024, portant la nomenclature totale à 169 000. Par ailleurs, les dictionnaires anglais ont fait l'objet d'une évolution parallèle, alors que la nomenclature atteint maintenant 172 000 mots et locutions.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

