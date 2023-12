Nouveaux mots 2023 : le palmarès d'Antidote

MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Druide informatique présente son dossier Nouveaux mots 2023, le palmarès des mots et locutions ajoutés aux dictionnaires d'Antidote lors de la dernière année. Ce nouveau rendez-vous annuel célèbre le caractère vivant de la langue française et témoigne des effets de l'actualité sur son évolution.

Nouveaux mots 2023 (Groupe CNW/Druide informatique inc.)

S'inscrivant dans la foulée des bilans de fin d'année, le palmarès donne la parole aux lexicographes et linguistes d'Antidote qui dévoilent leurs ajouts préférés, classés en dix thèmes. Le thème le plus abondant, Informatique et Internet, atteste du dynamisme de ces domaines en expansion. D'autres s'inspirent des guerres et catastrophes naturelles qui ont marqué l'actualité : Armement et Feux de forêt. Sur une note plus lumineuse, Transport, Mode de vie et Cuisine présentent de nouveaux mots près du quotidien.

Avec ce dossier, Antidote confirme son statut de référence linguistique réactive et évolutive. Puisque ses dix dictionnaires s'affranchissent de la contrainte physique du papier, ils peuvent être généreusement bonifiés et s'adapter rapidement aux transformations de la langue. Ainsi, en 2023, ce ne sont pas moins de 2000 nouveaux mots et locutions qui ont fait leur entrée aux dictionnaires d'Antidote lors de mises à jour gratuites, portant la nomenclature totale à 135 000 mots. Par ailleurs, les dictionnaires anglais ont fait l'objet d'une évolution parallèle, à telle enseigne que la nomenclature anglaise atteint elle aussi les 135 000 mots.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

