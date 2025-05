MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - Druide informatique annonce la parution de nouvelles mises à jour gratuites d'Antidote, son célèbre logiciel d'aide à la rédaction. Ces mises à jour apportent une plus grande flexibilité de reformulation par intelligence artificielle générative, elles raffinent l'analyse des correcteurs français et anglais, et enrichissent les dictionnaires de milliers de nouvelles entrées.

Mises à jour gratuites de la gamme Antidote (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

De nouvelles corrections par reformulation

Pour la clientèle abonnée à Antidote+, Antidote 12 v2 utilise la reformulation pour corriger des cas d'erreurs plus complexes qu'il fallait jusqu'ici revoir manuellement, comme des pléonasmes, des calques de l'anglais et d'autres impropriétés. De même, le volet Style peut reformuler une phrase afin de résoudre certaines problématiques précises : pour éviter une répétition, pour alléger une tournure, pour aviver un verbe terne, ou pour transformer un doublet abrégé (ex. : lecteur.trice) en une formule tout aussi inclusive mais beaucoup plus élégante.

Des reformulations plus souples

Antidote proposait déjà des reformulations qui modifient plusieurs parties d'une phrase. On peut désormais choisir de ne remplacer que certaines parties, directement à partir de l'infobulle. On peut aussi, dans le fil d'une séance de correction, faire reformuler librement un passage donné sans basculer en mode Reformulation. Cette option est particulièrement pratique pour la Correction Express, puisqu'on reste dans le contexte du navigateur où l'on écrit.

Une correction plus précise

La correction bénéficie de multiples améliorations, incluant une détection plus précise du ton vexant et un traitement plus raffiné de la langue juridique. De plus, Antidote reconnait maintenant les doublets abrégés par des points ou des barres obliques.

Des dictionnaires et des guides plus riches

Tous les dictionnaires sont mis à jour et 2 000 nouveaux mots et locutions sont ajoutés, comme agriculture verticale, bière de glace et champartie. Ils s'enrichissent aussi de 20 000 cooccurrences, de 16 000 synonymes et des 30 entrées récentes du Patrimoine mondial. De nouvelles remarques éclairent l'origine de locutions mystérieuses, comme bayer aux corneilles et donner sa langue au chat. Les guides accueillent six nouveaux articles et mettent plusieurs articles à jour, modernisant notamment le guide de rédaction.

L'anglais reçoit pour sa part 2 100 nouveaux mots et locutions, dont altcoin, epistocracy et couch coach ainsi que 20 000 cooccurrences et 41 000 synonymes. Les utilisateurs des deux langues bénéficient de 65 000 nouvelles traductions de mots, locutions et cooccurrences et de six nouveaux articles des guides bilingues.

Des intégrations améliorées

L'intégration à la suite Microsoft 365 est plus simple et plus rapide, avec un connecteur universel offert par le truchement de l'AppSource. Pour la correction de fichiers HTML, Antidote traite maintenant les attributs alt, title et placeholder. Il reconnait aussi les tableaux, les listes et les commandes verb, lstinline et newcommand de LaTeX.

Toute la gamme Antidote se met à jour

Antidote Web hérite de la plupart des nouveautés d'Antidote 12 v2, et Antidote Mobile profite des améliorations des dictionnaires et des guides. Antidote 12 proposera automatiquement le téléchargement de la mise à jour, l'App Store fera de même pour Antidote Mobile, et Antidote Web est déjà mis à jour. Les propriétaires d'une édition antérieure à Antidote 12 peuvent la mettre à niveau sur www.antidote.info.

À propos de Druide informatique

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

Télécharger le dossier de presse.

SOURCE Druide Informatique Inc.

Renseignements : Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998, poste 896