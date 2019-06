Nouveaux logements locatifs à Regina pour des familles aux prises avec des handicaps

REGINA, le 25 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Province de la Saskatchewan, ainsi que la Ville de Regina et la Gabriel Housing Corporation, ont inauguré un nouvel ensemble de quatre logements locatifs destinés à des familles, dont un parent ou les deux parents ont une déficience cognitive et ont besoin de soutien pour se trouver un logement et le conserver.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), M. Michael Fougere, maire de la Ville de Regina, et Doug Moran, directeur général de la Gabriel Housing Corporation, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'ensemble, constitué de deux duplex (deux logements de trois chambres ayant une superficie moyenne de 932 pi2 ou 86,58 m2 et deux logements de quatre chambres ayant une superficie moyenne de 1 165 pi2 ou 108,23 m2), est situé dans le quartier Coronation Park de Regina.

Citations :

« La Stratégie nationale sur le logement donne la priorité aux investissements qui aident les Canadiens vulnérables, comme les familles aux prises avec des handicaps, avec des défis uniques, qui sont à la recherche d'un logement abordable. Il est parfois difficile de trouver des logements spacieux et conçus pour des familles comme ceux qui ont été bâtis. Grâce à des logements sûrs et sécuritaires et à des services de soutien à proximité, les quatre familles qui y vivront seront en mesure de se concentrer sur leurs objectifs - qu'il s'agisse d'élever des enfants en bonne santé, de poursuivre des études, de trouver un emploi ou de saisir d'autres occasions. » -- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Avoir un chez-soi sûr revêt une importance capitale pour assurer une meilleure qualité de vie et bâtir des collectivités fortes. Ce nouvel ensemble procurera, à quatre familles de Regina, une stabilité de logement ainsi que les services de soutien dont elles ont besoin pour leur réussite future. Notre gouvernement est heureux d'avoir collaboré avec ses partenaires à l'aménagement de cet ensemble et, surtout, de venir en aide aux familles saskatchewanaises qui ont le plus cruellement besoin d'un logement. » -- L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Les logements abordables, en particulier ceux où sont offerts des services de soutien, peuvent changer la vie de nos résidents les plus vulnérables. Les logements avec services de soutien sont une priorité absolue dans notre collectivité, et les incitatifs au logement de la Ville de Regina visent à répondre aux besoins les plus criants. Le conseil municipal est fier de s'associer à des organismes comme Gabriel Housing, qui comprennent bien ces besoins et travaillent très fort pour aider leurs clients à s'épanouir. » -- Michael Fougere, maire de la Ville de Regina

« La Gabriel Housing Corporation et le conseil d'administration sont très heureux que leurs partenaires, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Saskatchewan Housing Corporation et la Ville de Regina, les aident à atteindre leur objectif d'offrir à la communauté métisse des logements sûrs, sains et abordables. Cet ensemble se compose de deux logements de trois chambres et de deux autres de quatre chambres, là où il n'y avait auparavant qu'une très petite maison. Nos partenaires du Eagle Heart Centre accueilleront des locataires aux prises avec une déficience cognitive et leur fourniront les services de soutien nécessaires qui renforceront la stabilité et la croissance dont une famille a besoin pour atteindre ses objectifs à long terme et pour maintenir un mode de vie sain et un foyer pour les siens. » -- Doug Moran, directeur général de la Gabriel Housing Corporation

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement 590 000 $ dans cet ensemble en vertu de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014-2019.

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement 590 000 $ dans cet ensemble en vertu de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014-2019. La Ville de Regina a versé une contribution de 90 000 $ pour l'aménagement de ces logements.

a versé une contribution de 90 000 $ pour l'aménagement de ces logements. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Cet investissement appuie les stratégies de la Saskatchewan en matière de logement et de réduction de la pauvreté en veillant à ce que les résidents de la province qui en ont le plus besoin aient accès à des logements abordables, sûrs et stables. Cette initiative appuie également la stratégie de la Saskatchewan en matière d'aide aux personnes handicapées en créant des services résidentiels pour les personnes handicapées.

en matière de logement et de réduction de la pauvreté en veillant à ce que les résidents de la province qui en ont le plus besoin aient accès à des logements abordables, sûrs et stables. Cette initiative appuie également la stratégie de la en matière d'aide aux personnes handicapées en créant des services résidentiels pour les personnes handicapées. La Gabriel Housing Corporation possède et exploite actuellement 359 logements, dont des maisons individuelles, des complexes pour personnes âgées et des appartements situés un peu partout dans la ville de Regina.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth : Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Ce plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 790 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en savoir plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Valérie Glazer, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 819-654-5546, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca; Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 604-787-1787, lcatling@cmhc-schl.gc.ca; Leya Moore, Ministère des Services sociaux de la Saskatchewan, 306-787-3610, leya.moore@gov.sk.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca