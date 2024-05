PORT MOODY, BC, le 17 mai 2024 /CNW/ - À Port Moody, 328 logements locatifs abordables sont en construction pour des familles, des personnes âgées et des Autochtones. Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement combiné de plus de 201 millions de dollars visant cet ensemble résidentiel.

Situé au 296 Angela Drive, à Port Moody, The Creek est la première phase d'un vaste aménagement de 23 acres comportant plusieurs phases, appelé Portwood.

The Creek comptera trois immeubles d'appartements de six étages offrant des logements d'une, de deux ou de trois chambres. Parmi les logements, 66 seront entièrement accessibles et 166 seront adaptables pour répondre aux besoins futurs en matière d'accessibilité. Les loyers seront déterminés à l'approche de l'ouverture des immeubles, mais ils seront inférieurs aux loyers du marché.

L'ensemble résidentiel est le fruit d'un partenariat entre plusieurs parties : le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, EDGAR Development, la Ville de Port Moody, la M'akola Housing Society et l'organisme Entre Nous Femmes Housing Society.

The Creek sera exploité par la M'akola Housing Society en partenariat avec l'organisme Entre Nous Femmes Housing Society. BC Housing, par l'intermédiaire de la Provincial Rental Housing Corporation, sera propriétaire des appartements et les louera à la M'akola Housing Society pour 60 ans moyennant un montant symbolique.

Portwood est le premier projet réalisé dans le cadre du plan directeur de Port Moody depuis 2004. Le réaménagement aura lieu au cours des 15 à 20 prochaines années. Il transformera le site en une communauté bien servie et aménagée selon le plan directeur. L'ensemble d'habitation offrira une composition novatrice de logements, deux nouveaux parcs urbains, une garderie et des magasins de détail.

La construction des immeubles de The Creek devrait être achevée à la fin de 2026. Les résidents seront sélectionnés au moyen du processus de demande de la M'akola Housing Society et de l'organisme Entre Nous Femmes Housing Society, de concert avec le BC Housing Registry.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

16,4 millions de dollars sous forme de contribution et 122,8 millions de dollars en prêt entièrement remboursable du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

19,9 millions de dollars sous forme de financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial au titre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement

et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement 10,6 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'entremise de BC Housing, en subvention visant à renforcer l'abordabilité et 2,3 millions de dollars en subvention visant à investir dans l'innovation en matière de logement;

le gouvernement provincial, par l'entremise de BC Housing, fournit aussi le terrain évalué à 28,5 millions de dollars qui a été donné à la Provincial Rental Housing Corporation par EDGAR Development. Ce terrain a été réservé pour la construction de logements abordables dans le cadre de la demande de changement de zonage d'EDGAR présentée à la Ville de Port Moody ;

; la Ville de Port Moody a approuvé une réduction des droits d'aménagement de plus de 560 000 $.

Citations :

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. C'est pourquoi le gouvernement fédéral est heureux de soutenir la construction de ces 328 logements. Ceux-ci offriront à des familles, à des personnes âgées et à des Autochtones de Port Moody un logement abordable de qualité. Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous sommes déterminés à faire de cette mission une réalité pour tout le monde au Canada. » - Ken Hardie, député fédéral de Fleetwood--Port Kells, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à la construction de ces 328 logements au loyer inférieur à celui du logement, un plus grand nombre de personnes dans la collectivité auront accès à des logements à leur portée, ce qui apportera plus de tranquillité d'esprit et de stabilité dans leur vie. Nous savons que la pénurie de logements a des répercussions sur de nombreuses personnes à Port Moody et partout en Colombie-Britannique, et ces logements offriront un répit aux personnes afin qu'elles puissent s'épanouir dans leur collectivité. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« De nombreuses personnes à Port Moody ont de la difficulté à trouver un logement qui correspond à leur budget et répond à leurs besoins, et nous devons trouver des moyens de construire ces logements le plus rapidement possible. C'est pourquoi il est formidable de voir que des logements au loyer inférieur à celui du marché ont été considérés comme prioritaires et qu'ils sont construits dès la première phase de ce projet. » - Rick Glumac, député provincial de Port Moody-Coquitlam

« Nous sommes très heureux de la construction de ces logements abordables à Port Moody. Ce projet privilégie des options de logement diversifiées et équitables. C'est l'un des objectifs du plan stratégique de notre conseil municipal. Nous nous réjouissons aussi de faire partie de ce partenariat public-privé unique. En collaborant de nouvelles façons, nous pouvons nous assurer que Port Moody dispose d'une combinaison de logements qui répond aux divers besoins de la population actuelle et future. » - Meghan Lahti, mairesse de Port Moody

« L'organisme Entre Nous Femmes Housing Society est honoré de collaborer avec la M'akola Housing Society dans le cadre de cette initiative transformatrice de logement abordable à Port Moody. Notre partenariat reflète une vision commune : engendrer des répercussions positives et durables. Nous nous réjouissons à la perspective de contribuer à la croissance et à la durabilité continues de Port Moody. » - Lilian Chau, directrice générale, Entre Nous Femmes Housing Society

« On ne peut arriver seul à construire des logements abordables dans le contexte actuel. Ce projet d'ensemble résidentiel est un excellent exemple de concertation entre les secteurs public et privé et BC Housing pour créer des logements. Cette nouvelle offre d'unités locatives abordables fait partie du plan directeur de la communauté Portwood. Celle-ci s'étend sur 23 acres et comprendra plus de 2 000 logements neufs, des garderies, des parcs, des sentiers pédestres et des pistes cyclables. La collaboration de ce groupe de parties prenantes contribue à offrir un nombre important de logements abordables dont nous avons grandement besoin à Port Moody. » - Matthew McClenaghan, président, EDGAR Development

« La M'akola Housing Society est heureuse de servir la collectivité de Port Moody en fournissant plus de 300 logements abordables aux aînés, aux personnes âgées, aux couples et aux familles autochtones et non autochtones. Nous sommes fiers de nous associer à la Entre Nous Femmes Housing Society pour offrir des unités abordables dont Port Moody a grandement besoin. » - Kevin Albers, directeur général, M'akola Housing Society

« Cet aménagement à Port Moody est la preuve que la collaboration permet d'améliorer les conditions de vie des personnes qui ont le plus besoin d'un logement. Nous félicitons notre membre, M'akola, pour son approche collaborative en matière de logement. Les partenariats ont la force de concevoir des solutions urbaines équitables en matière de logement. M'akola se démarque en travaillant avec de multiples partenaires, notamment des Autochtones, pour soutenir la création de logements abordables. » - Margaret Pfoh, directrice générale, Aboriginal Housing Management Association

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

fait partie de la du , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le FLA - auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement - offre aux organismes partenaires du financement sous forme de contributions, de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 8,17 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 32 000 logements et la réparation de plus de 155 000 logements par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for People du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le communiqué https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/housing/.

