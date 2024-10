OTTAWA, ON, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Il importe de comprendre comment les différentes maladies respiratoires infectieuses, telles que la COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS), se propagent dans notre environnement afin d'éviter de graves problèmes de santé. Des recherches plus approfondies sur les modes de transmission et de prévention de ces maladies contribuent à orienter les mesures de santé publique qui sont opportunes et efficaces pour réduire l'incidence des maladies respiratoires sur les individus et le système de santé.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de subventions de recherche à quatre organisations dans le cadre de financement de la recherche sur la dynamique de transmission des maladies respiratoires infectieuses de l'Agence de la santé publique du Canada. L'Université Queen's, l'Université Carleton, l'Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé et l'Université de Waterloo recevront des fonds pour travailler sur des projets individuels qui étudient la dynamique de transmission des maladies respiratoires infectieuses.

Ces projets nous aideront à mieux comprendre les maladies infectieuses respiratoires et à conseiller la population canadienne sur les mesures efficaces à prendre pour prévenir leur propagation. Ces informations nous aideront également à nous préparer à la planification et à la réponse aux pandémies futures et à aider la population canadienne à se préparer aux épidémies de maladies respiratoires et à prendre les mesures nécessaires pour rester en bonne santé.

Citations

« Nous avons tous été témoins de la rapidité avec laquelle les virus tels que la COVID-19 se propagent lors des épidémies. Alors que nous planifions l'avenir, il importe que nous disposions des connaissances les plus récentes fondées sur des données probantes pour nous permettre de prévenir les épidémies futures. Les projets annoncés aujourd'hui permettront de combler les lacunes en matière de connaissances et de cerner les domaines dans lesquels nous pouvons continuer à nous améliorer afin de fournir un meilleur soutien sanitaire à la population canadienne. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Faits en bref

Des subventions de recherche d'un montant total de 752 000 dollars sont accordées à l'université Queen's, à l'université Carleton , à l'Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé et à l'université de Waterloo dans le cadre de ce cycle de financement.

, à l'Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé et à l'université de Waterloo dans le cadre de ce cycle de financement. Le projet de l'Université Queen's vise à mieux comprendre la transmission saisonnière du VRS et la durée de la contagiosité dans différents groupes d'âge à l'aide des informations recueillies au cours des saisons 2018-2025 du virus respiratoire.

L'Université Carleton s'associera à l'Institut de recherche Bruyère pour recueillir et évaluer des informations sur la qualité de l'air intérieur et la propagation des maladies infectieuses respiratoires dans les établissements de soins de longue durée, en se concentrant sur les sites de soins de longue durée d' Ottawa .

s'associera à l'Institut de recherche Bruyère pour recueillir et évaluer des informations sur la qualité de l'air intérieur et la propagation des maladies infectieuses respiratoires dans les établissements de soins de longue durée, en se concentrant sur les sites de soins de longue durée d' . Le projet de l'Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé permettra de mieux comprendre la durée pendant laquelle les individus restent infectés par diverses maladies respiratoires infectieuses en étudiant la durée de l'excrétion virale pour huit agents pathogènes respiratoires viraux. Les différences d'excrétion en fonction de l'âge, du sexe, du genre et d'autres facteurs importants seront également examinées.

Le projet de l'Université de Waterloo examinera comment diverses mesures de santé publique et environnementales axées sur les jeunes enfants d'âge scolaire peuvent influer sur la propagation des maladies respiratoires infectieuses et les hospitalisations dans l'ensemble de la population ontarienne.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709