Nouveaux horaires dès le 25 juin : Été rime avec mobilité

Fête nationale du Québec le 24 juin : Service du dimanche

Fête du Canada le 1er juillet : Service du samedi

Un meilleur service pour les travailleurs

Deux nouveautés faciliteront les déplacements des travailleurs de la Cité de la Biotech et du quartier industriel Saint-Vincent-de-Paul :

Le taxi collectif T16 deviendra prochainement la ligne d'autobus 16 pour transporter encore plus de clients vers les entreprises situées sur le boulevard Armand-Frappier. La ligne 16 devient une des lignes entièrement accessibles du réseau.

Les lignes 50 et 58 seront prolongées jusqu'au terminus Paul-Kane et bonifiées avec l'ajout de passages en semaine et le weekend.

Accessibilité aux arrêts

Pour améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite, 337 arrêts du réseau sont devenus accessibles cette année et s'ajoutent aux quelque 900 déjà accessibles un peu partout sur le territoire lavallois. Une icône récemment installée sur les panneaux d'arrêts indique désormais lesquels sont accessibles. D'ici la fin de l'été, de nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur le site web de la Société pour permettre à cette clientèle de mieux planifier leurs déplacements en tenant compte des lignes et des arrêts accessibles.

Saison des travaux routiers

On s'ajuste ! Les lignes qui croisent des travaux routiers majeurs, comme au pont Pie-IX et sur le boulevard Marcel-Laurin, verront aussi leur temps de parcours ajusté pour éviter les retards.

En route vers une tarification simplifiée

À compter du 1er juillet, les nouveaux tarifs fixés par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) entreront en vigueur. Parmi les nouveautés, on note:

L'introduction du titre Bus, qui remplace le titre STL, et qui permet des déplacements en autobus dans la grande région métropolitaine.

L'introduction du titre Tous modes AB, qui remplace le titre TRAM3 et qui donne accès à tous les modes de transport collectif (autobus, métro, train) de Laval , Montréal et de l'agglomération de Longueuil .

, Montréal et de l'agglomération de . La durée de correspondance des nouveaux titres Bus et Tous modes AB sera de 120 minutes.

L'été avec la STL, c'est Xtra

Avec le titre XTRA, les détenteurs d'une carte Opus avec photo bénéficiant du tarif réduit (12-17 ans) voyagent tout juillet et août pour seulement 71 $. Cette offre exclusive au réseau d'autobus de la STL est en vente jusqu'au 19 juillet prochain.

Navette 360 : parcourez le centre-ville gratuitement

Déplacez-vous au centre-ville de Laval avec la navette 360 gratuite, en service 7 jours sur 7, et ce, tout l'été. Départs toutes les 20 minutes du quai no 8 du terminus Montmorency. Visitez le navette360.com pour consulter la carte et l'horaire.

Jeux du Québec : On transporte les athlètes en ville. Et jusqu'au podium.

Du 22 au 30 juillet, la STL transportera gratuitement les athlètes et les bénévoles à l'occasion de la 55e finale des Jeux du Québec à Laval. Venez encourager les jeunes talents sportifs d'ici ou d'ailleurs en vous rendant en transport en commun dans l'un des 14 sites de compétition.Laval2022.jeuxduquebec.com

Les jours de smog, le bus est à 1 $

Cette année encore, la STL poursuit une de ses initiatives phares pour l'environnement. Jusqu'à la fête du Travail, chaque jour où Environnement Canada émet un avis de smog, le transport du lendemain est offert au tarif spécial de 1 $ (payable en argent comptant ou par carte de crédit) sur le réseau régulier.

Et si vous le souhaitez, n'oubliez pas qu'il est possible de payer sans contact par carte de crédit dans tous nos autobus!

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

SOURCE Société de transport de Laval

Renseignements: Anne-Sophie Harrois, Conseillère, Communications et affaires publiques, Société de transport de Laval, 450 903-2606, [email protected]