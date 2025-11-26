HANGZHOU, Chine, 26 novembre 2025 /CNW/ - BMW Group a officiellement accordé des licences pour deux de ses concepts de micromobilité à son partenaire, le LUYUAN Group, lors d'une cérémonie de signature aujourd'hui. Les concepts sous licence, « Dynamic Cargo » et « Clever Commute », ont été mis au point par le BMW Group pour relever les défis en matière de mobilité urbaine.

Le « Dynamic Cargo » est un vélo cargo électrique à trois roues de type « pick-up » qui conserve l'agilité d'un vélo conventionnel tout en offrant des options de transport novatrices et sécuritaires, améliorées par un système modulaire de protection contre les intempéries en option. La trottinette électrique « Clever Commute » est parfaite pour le « dernier kilomètre », conçue pour se plier facilement pour le transport en commun ou dans une voiture sans compromettre la stabilité de la conduite.

LUYUAN a l'intention d'utiliser la technologie sous licence pour développer des véhicules à mobilité légère pour divers scénarios de mobilité urbaine et entrer sur le marché mondial sous ses propres marques.

En tant que pionnier de l'industrie chinoise des véhicules électriques à deux roues, LUYUAN s'est engagé dans son concept de « créer une meilleure mobilité lumineuse grâce à la technologie ». À ce jour, LUYUAN a fourni des solutions de mobilité légère à plus de 30 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et régions.

Jochen Karg, chef des concepts de véhicules au sein de BMW Group, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accorder à Luyuan les droits sur les concepts de fret dynamique et de navettage intelligent, qui font partie de nos initiatives axées sur l'avenir de la mobilité urbaine. Le BMW Group collabore avec les villes depuis de nombreuses années et comprend les divers défis auxquels font face les régions urbaines, y compris les émissions de CO2, la congestion routière et l'espace public limité. Grâce à notre approche collaborative, nous visons à contribuer aux systèmes de transport adaptés aux villes en améliorant l'interconnectivité de la mobilité urbaine, en promouvant des solutions de micromobilité pour le dernier kilomètre et en encourageant les changements de comportement de la mobilité. »

Mme Hu Jihong, cheffe de la direction de LUYUAN Group, a déclaré : « Ce partenariat avec BMW Group marque une étape clé de notre stratégie mondiale. Nous bâtissons un écosystème technologique en combinant nos capacités internes à celles de partenaires de calibre mondial. Pour nous assurer que nos produits répondent aux normes européennes strictes, nous avons fait appel au studio d'innovation de BMW Group, Designworks, et à la société d'ingénierie allemande au sein du système de fournisseurs de BMW -- Faissner Petermeier Fahrzeugtechnik AG pour le développement de produits à Munich. Cette approche combine la « fabrication intelligente » chinoise et les technologies partenaires pour offrir des produits exceptionnels et adaptés localement aux clients du monde entier. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832550/image_5054331_20409906.jpg

SOURCE LUYUAN Group

PERSONNE-RESSOURCE : Jiajia Liu, [email protected]