BANGKOK, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Une flotte dynamique de scooters électriques, mettant en vedette la mascotte chinoise de panda géant « Upanda », est descendue dans les rues de Bangkok aujourd'hui, marquant le lancement officiel de l'événement d'échanges culturels Chine-Thaïlande pour la jeunesse « Boundless Creativity • Youth Link » (Créativité sans limites • connecter la jeunesse). Le Groupe LUYUAN, un important constructeur chinois de véhicules électriques, a joué un rôle central dans la cérémonie, ayant été désigné Partenaire jeunesse de la Nouvelle Force pour l'édition 2026 des échanges culturels Chine-Thaïlande.

Une flotte de scooters électriques LUYUAN, conduits par des jeunes Chinois et Thaïlandais, a investi les rues de Bangkok (PRNewsfoto/LUYUAN GROUP)

« Upanda » (Apu), une équipe conjointe de représentants des jeunesses chinoise et thaïlandaise a conduit des scooters électriques LUYUAN ornés d'insignes d'amitié dans les quartiers historiques et modernes de Bangkok.

Partant du Queen Sirikit National Convention Center, passant par Chinatown, et arrivant au temple du Bouddha couché (Wat Pho), les jeunes ont interagi avec le public. Ce voyage a transformé le concept de « La Chine et la Thaïlande forment une seule famille » en véritables sourires à travers la ville, interprétant avec force l'essence profonde de la « connectivité entre les personnes ».

Lors de l'événement, les organisateurs ont officiellement décerné le titre de « Partenaire jeunesse de la Nouvelle Force pour l'édition 2026 des échanges culturels Chine-Thaïlande » aux représentants de la jeunesse participants. Le Groupe LUYUAN s'est associé à l'Université Dhurakij Pundit (DPU) pour faire don d'une flotte de véhicules électriques sur le thème du panda. Cette initiative permet aux représentants d'étudiants thaïlandais de se rendre au-delà du campus pour visiter des lieux culturels emblématiques et des paysages agricoles. Leur mission est double : promouvoir la culture chinoise tout en enregistrant simultanément le développement social et les coutumes locales de la Thaïlande, approfondissant ainsi la compréhension mutuelle et l'apprentissage entre les jeunes des deux nations.

Alors que la culture établit des ponts, la technologie renforce les bases. Lors de la « China Gift Exhibition » organisée simultanément, LUYUAN a présenté des innovations de pointe et promu une mobilité respectueuse de l'environnement, soulignant que le rayonnement culturel est soutenu par une base industrielle forte. En tant qu'entreprise socialement responsable, LUYUAN s'efforce de fournir des produits de haute qualité à l'échelle mondiale tout en préconisant un mode de vie sain et durable.

LUYUAN élève son profil mondial grâce à une coopération de haut niveau. L'entreprise a notamment conclu un partenariat de licence technologique avec le géant automobile allemand BMW Group. Cette collaboration intègre des concepts d'ingénierie et des systèmes de gestion de la qualité internationaux de haut niveau dans la R&D de LUYUAN, redéfinissant les normes de la mobilité à deux roues.

L'événement de Bangkok représente un jalon dans la stratégie « One Body, Two Wings » (Un corps, deux ailes) de LUYUAN, ancrant l'entreprise sur le marché intérieur tout en s'étendant à l'étranger et dans la robotique incarnée. Grâce à sa marque internationale, LYVA, le groupe a étendu sa présence à plus de 80 pays et régions.

