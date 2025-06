HONG KONG, 27 juin 2025 /CNW/ -- LUYUAN Group (02451.HK), un chef de file de l'industrie des véhicules à deux roues, a annoncé une refonte complète de sa stratégie de marque, axée sur l'utilisateur et l'innovation technologique. D'ici 2025, l'entreprise prévoit d'étendre davantage l'empreinte de ses marques, LUYUAN et LYVA, aux marchés internationaux, en particulier en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et en Amérique latine. La décision stratégique comprend également une conception intelligente et des concepts écologiques pour pénétrer les marchés des vélos électriques en Europe et en Amérique du Nord, remplissant ainsi la mission d'offrir une capacité de fabrication et d'innovation de grande qualité dans le monde entier.

Les produits de LUYUAN, une entreprise possédant 28 ans d'expérience dans le secteur des véhicules à deux roues, sont maintenant disponibles dans plus de 80 pays et régions, ce qui permet une application généralisée dans différents scénarios. Cette mise à niveau stratégique présente les nouvelles solutions de mobilité active pour tous les scénarios, témoignant de la compréhension approfondie de LUYUAN de la demande croissante des utilisateurs modernes pour des produits intelligents et pratiques, au lieu de se contenter d'élargir ses gammes de produits. Grâce à un portefeuille de produits intégré et à un système de services écosystémiques, LUYUAN vise à offrir aux utilisateurs une expérience de mobilité globale et multidimensionnelle.

Marques LUYUAN et LYVA

LUYUAN : Positionnée comme un partenaire de mobilité quotidienne, LUYUAN fait appel à des technologies de pointe comme un système d'alimentation à refroidissement liquide, un système d'entretien numérique de la batterie et un système de connectivité intelligente. Le S95, qui est un modèle phare, illustre ces innovations.

LYVA : Axée sur les gammes de produits intelligents haut de gamme, LYVA intègre des technologies de pointe comme des moteurs à entraînement intermédiaire à refroidissement liquide et des commandes axées sur l'IA.

Ni Boyuan, vice-président du groupe LUYUAN, a déclaré : « Nous sommes à un nouveau point de départ, où la concurrence future s'articulera autour des capacités de couverture des scénarios, des taux de pénétration de marché des technologies et de l'exhaustivité des écosystèmes de services. »

LUYUAN redéfinit les véhicules électriques à deux roues, qui passent de « biens non durables » à « biens durables ». L'entreprise a mis au point un moteur à refroidissement liquide avec une isolation de qualité aéronautique qui permet de réduire le refroidissement de 38 °C, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des moteurs. En 2022, le moteur à refroidissement liquide de LUYUAN a relevé le défi de fonctionner de manière continue pendant 624 heures, établissant un record Guinness mondial. De plus, grâce à la technologie d'étanchéité imperméable IPX8, LUYUAN veille à maintenir l'humidité à l'écart, prévenant ainsi la rouille et offrant une garantie de 10 ans aux consommateurs.

Progrès technologiques

LUYUAN continue d'innover dans son système électrique à trois volets :

Moteur : le système de refroidissement liquide a été amélioré au moyen de revêtements en graphène dissipant de la chaleur et de la technologie de refroidissement à trois volets, ce qui favorise l'efficacité et la durabilité.

Batterie : l'introduction d'un « système d'entretien numérique de la batterie » doté de puces intelligentes de contrôle de la température optimise l'efficacité de la charge et prévient le gonflement de la batterie.

Électricité : grâce à sa technologie d'encapsulation à semi-conducteurs six-en-un, LUYUAN intègre de multiples fonctions de protection pour prolonger la durée de vie des composants électriques.

Portée par la vente de plus de 3,5 millions de véhicules électriques à deux roues en 2024, LUYUAN a franchi des étapes importantes et a été reconnue comme l'une des 500 marques chinoises ayant la plus grande valeur; sa valeur est évaluée à 10,635 milliards de yuans. L'entreprise est maintenant prête à établir un centre opérationnel en Europe, et ses cadres supérieurs évalueront le marché européen des vélos électriques en juillet. En tant que pionnier de la technologie durable, LUYUAN se consacre à ouvrir la voie en matière de solutions de mobilité active, orientant l'industrie vers une nouvelle ère de croissance « axée sur la technologie et la valeur ». Pour en savoir plus, consultez le https://www.luyuangroup.com/.

